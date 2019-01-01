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Шесть человек стали жертвами крушения поезда в Дании, 16 пострадали

02.01.2019 16:38 — Разное | Интерфакс  
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Жертвами железнодорожной аварии на мосту в Дании, стали шесть человек, 16 человек пострадали, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на мосту Большой Бельт, пересекающему одноименный пролив и соединяющему острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени (10:00 мск).

Пассажирский поезд следовал в направлении столицы Дании Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе.

В полиции сообщают, что поезд "столкнулся с неизвестным объектом".

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, идущего по встречному направлению, слетел кусок брезента, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

После инцидента мост Большой Бельт был перекрыт как для железнодорожного, так и для автомобильного движения по направлению к острову Фюн, движение к острову Зеландия разрешено для автомобилей, их скорость не должна превышать 50 км/ч.

Работу экстренных служб на месте аварии затрудняет сильный шторм, сообщает телеканал.

 
 
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Жертвами железнодорожной аварии на мосту в Дании, стали шесть человек, 16 человек пострадали, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. Инцидент произошел на...
 
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