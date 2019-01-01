Названа самая технологичная авиакомпания в мире

Туристический онлайн-сервис Traveloka составил топ самых технологичных авиакомпаний в мире. Учитывались наличие розеток в салонах самолетов, доступа пассажиров к Wi-Fi, развлекательные программы в полете, возможность совершать и принимать звонки на мобильные телефоны, а также отсылать и получать sms во время полета.

Возглавила рейтинг Qatar Airways. В прошлом году авиаперевозчик запустил акцию Super Wi-Fi, предложив пассажирам высокоскоростной широкополосный интернет-доступ на протяжении всего полета.





Дубайскую компанию Emirates отметили за широкий выбор развлечений, включающий 3500 каналов с фильмами, телешоу, музыкой и телепередачами, а также за предоставление каждому пассажиру 20 МБ бесплатного Wi-Fi.

Американская Delta Air Lines вошла в список благодаря бесплатным мобильным сообщениям через WhatsApp, Facebook и iMessage, а также доступу к Wi-Fi за $16.

Лоукостер из США JetBlue Airways для всех рейсов продолжительностью более двух часов предлагает новинки кино, которые транслируются на экраны на спинках кресел.

Также в топ вошли British Airways, Cathay Pacific, Alaska Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways, Eva Air и Oman Air.