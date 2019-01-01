ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа самая технологичная авиакомпания в мире

02.01.2019 16:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Туристический онлайн-сервис Traveloka составил топ самых технологичных авиакомпаний в мире. Учитывались наличие розеток в салонах самолетов, доступа пассажиров к Wi-Fi, развлекательные программы в полете, возможность совершать и принимать звонки на мобильные телефоны, а также отсылать и получать sms во время полета.

Возглавила рейтинг Qatar Airways. В прошлом году авиаперевозчик запустил акцию Super Wi-Fi, предложив пассажирам высокоскоростной широкополосный интернет-доступ на протяжении всего полета.

Названа самая технологичная авиакомпания в мире

Дубайскую компанию Emirates отметили за широкий выбор развлечений, включающий 3500 каналов с фильмами, телешоу, музыкой и телепередачами, а также за предоставление каждому пассажиру 20 МБ бесплатного Wi-Fi.

Американская Delta Air Lines вошла в список благодаря бесплатным мобильным сообщениям через WhatsApp, Facebook и iMessage, а также доступу к Wi-Fi за $16.

Лоукостер из США JetBlue Airways для всех рейсов продолжительностью более двух часов предлагает новинки кино, которые транслируются на экраны на спинках кресел.

Также в топ вошли British Airways, Cathay Pacific, Alaska Airlines, Turkish Airlines, Etihad Airways, Eva Air и Oman Air.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туристический онлайн-сервис Traveloka составил топ самых технологичных авиакомпаний в мире. Учитывались наличие розеток в салонах самолетов, доступа пассажиров...
 
Новости дня
Новости разные
 
Баварский флагман: BMW готовит гибридный 700-сильный суперкар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика