Названы главные разочарования туристов

Популярный социальный сервис Quora определил, с какими самыми большими разочарованиями сталкивались туристы в 2018 году.

Сильнее всего ожидания путешественников не оправдала Венеция. По словам участников опроса, если вы увидели один венецианский канал, считайте, что видели их все. Больше же в этом городе делать нечего.

На втором месте пирамиды в Гизе. Единственное из семи чудес света, дошедшее до нас, не настолько масштабное и впечатляющее, каким его представляют себе большинство.

В первой тройке разочарований также остров Пхи-Пхи в Таиланде. Его критикуют за проблемы с экологией - загрязненностью пляжей пластиковыми отходами и избытком туристов, которые, ка тому же выламывают куски кораллов на память.

Также в антирейтинг вошла столица Камбоджи Пномпень. Ее главный недостаток - воровство и грабежи, на которые полиция закрывает глаза.

Дубай назвали "бетонными джунглями", в которых нет ничего, кроме небоскребов, песка и жары.

Расхваленный Санторини не сильно отличается от тысяч других островов Греции, при этом он значительно дороже и многолюднее.

Музей Лувр ругают за чересчур большое количество экспонатов, посмотреть которые просто нереально.

Акрополь в Афинах назвали "руинами".

Нью-Йоркский Таймс-сквер окрестили "клаустрофобной улицей для богачей".