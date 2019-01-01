Храмы в России будут защищать от террористов

Все храмы в России получат в ближайшее время свою категорию антитеррористической защиты, степень безопасности в них будет ежегодно проверяться.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) разместила на портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и формы паспорта их безопасности.

Согласно документу, каждому храму будет присвоена одна из трех категорий защищенности от террористической атаки. Устанавливать категории будут региональные комиссии из представителей МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ и местной власти. Возглавлять комиссию будет настоятель храма.

Комиссия обязана изучить данные о площади, максимальном количестве прихожан заведения, его конструктивные и технические характеристики, порядок его функционирования, выявить потенциально опасные участки, определить степень угрозы теракта и возможные его последствия.

Затем заведению присваивается категория: первая (I), если прогнозируемое количество пострадавших в случае теракта составит более 1000 человек, а ущерб превысит 50 млн рублей; вторая (II), если эти показатели составят соответственно до 1000 человек и до 50 млн рублей; и третья (III), если число пострадавших не превысит 200 человек, а ущерб - 1 млн рублей.

Независимо от установленной категории все храмы оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией, системой освещения, в том числе прилегающей территории, а также могут оснащаться кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, противотаранными устройствами, обеспечиваться охраной сотрудниками общественных объединений.

Согласно документу, не реже одного раза в год проводятся учения работников при обнаружении подозрительных лиц или предметов, а также плановая проверка антитеррористической защищенности заведения.