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От петард и фейерверков на Новый год пострадало 27 белорусов

02.01.2019 15:17 — Разное | Интерфакс  
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Телесные повреждения из-за неправильного использования пиротехнических средств в Беларуси с 31 декабря по 1 января получили 27 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Два случая произошли 31 декабря, остальные 25 - 1 января. В основном пострадавшие обращались в медицинские учреждения с рваными ранами пальцев рук, травматическими повреждениями фаланг пальцев, в том числе с переломами. Также среди причин обращений к врачам - термические повреждения груди и ушиб лица.

В декабре прошлого года в Беларуси было выявлено 418 фактов незаконного оборота пиротехнических средств, более 7 млн единиц изъято, составлено более 340 протоколов об административном правонарушении.

 
Теги: Минск
 
 
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Телесные повреждения из-за неправильного использования пиротехнических средств в Беларуси с 31 декабря по 1 января получили 27 человек, сообщает агентство...
 
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