От петард и фейерверков на Новый год пострадало 27 белорусов

Телесные повреждения из-за неправильного использования пиротехнических средств в Беларуси с 31 декабря по 1 января получили 27 человек, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на начальника управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

Два случая произошли 31 декабря, остальные 25 - 1 января. В основном пострадавшие обращались в медицинские учреждения с рваными ранами пальцев рук, травматическими повреждениями фаланг пальцев, в том числе с переломами. Также среди причин обращений к врачам - термические повреждения груди и ушиб лица.

В декабре прошлого года в Беларуси было выявлено 418 фактов незаконного оборота пиротехнических средств, более 7 млн единиц изъято, составлено более 340 протоколов об административном правонарушении.