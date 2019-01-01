Метеорологи рассказали, от чего зависит форма снежинок

Специалисты национальной метеорологической службы Франции "Метео-Франс" провели наблюдения за формированием снежинок в разных погодных условиях.

В основе каждой снежинки лежит микроскопическая твердая частица диаметром приблизительно в одну сотую долю миллиметра, вокруг которой образуется призма с шестью боковыми прямоугольными гранями. Все снежинки отличаются друг от друга, но выяснилось, что температура воздуха определяет "стиль" снежинок в целом. Влажность, сила ветра, атмосферное давление влияют на него в гораздо меньшей степени.

При температуре в -5…-10ºC лучи снежинок обретают форму иголок или длинных столбиков. При -10...-12ºC образуются снежинки в форме пластинок или хлопьев, а при еще большем понижении температуры воздуха - в виде звездочек с шестью лучами.