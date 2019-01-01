ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Метеорологи рассказали, от чего зависит форма снежинок

02.01.2019 15:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Специалисты национальной метеорологической службы Франции "Метео-Франс" провели наблюдения за формированием снежинок в разных погодных условиях.

В основе каждой снежинки лежит микроскопическая твердая частица диаметром приблизительно в одну сотую долю миллиметра, вокруг которой образуется призма с шестью боковыми прямоугольными гранями. Все снежинки отличаются друг от друга, но выяснилось, что температура воздуха определяет "стиль" снежинок в целом. Влажность, сила ветра, атмосферное давление влияют на него в гораздо меньшей степени.

При температуре в -5…-10ºC лучи снежинок обретают форму иголок или длинных столбиков. При -10...-12ºC образуются снежинки в форме пластинок или хлопьев, а при еще большем понижении температуры воздуха - в виде звездочек с шестью лучами.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты национальной метеорологической службы Франции "Метео-Франс" провели наблюдения за формированием снежинок в разных погодных условиях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ну и ну! Суд постановил, но СТО отказалась возвращать машину клиенту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика