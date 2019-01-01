Оплата по месяцам и фотофиксация нарушений — как предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении

В Беларуси подготовлен проект указа «О платежах за участие в дорожном движении» — госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении с физлиц предлагается отменить, сообщает БЕЛТА.

Вместо госпошлины — плата за участие в дорожном движении

Согласно проекту указа, госпошлину для физлиц предлагается упразднить, вместо нее будет плата за участие транспортных средств в дорожном движении. Ее плательщиками будут признаваться физлица, зарегистрировавшие транспортные средства в ГАИ.

Ставки платы установят в базовых величинах (сейчас 1 БВ — Br25,5), они будут зависеть от вида транспорта и (или) его разрешенной максимальной массы. Например, для легкового авто с разрешенной максимальной массой не более 1,5 т ставка платы составит 0,25 БВ в месяц; более 1,5 т, но не более 2 т — 0,5 БВ; более 2 т, но не более 3 т — 0,67 БВ; более 3 т — 0,92 БВ. Ставку платы за мотоцикл предлагается установить в размере 0,17 БВ.

При этом от платы предлагается освободить физлиц, которым принадлежат авто, специально оборудованные для использования инвалидами.

Важный момент — для организаций и индивидуальных предпринимателей госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении остается.

Новые сроки оплаты и скидки

Минимальным периодом, за который можно внести плату, будет месяц, максимум можно будет сразу заплатить за 2 года (24 месяца).

За сколько месяцев заплатить — решает сам человек исходя из количества месяцев, когда он хочет использовать авто. При этом если плата за период, за который уже внесли деньги, изменится, то доплачивать дополнительно не придется.

Согласно проекту указа, если сразу платить за 12 и более последовательных календарных месяцев, то к ставке платы применяется понижающий коэффициент 0,8. Таким образом, можно будет получить скидку 20%. Для собственников авто — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы к ставке платы предлагается применять понижающий коэффициент 0,5.

Предполагается, что плату будут вносить в белорусских рублях отдельно за каждое транспортное средство по выбору плательщика до начала его участия в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении, с использованием ЕРИП.

Как будут контролировать?