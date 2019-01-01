|
Опубликован план спортивных мероприятий по Слуцкому району на январь
02.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Председатель Слуцкого райисполкома в Twitter анонсировал спортивные мероприятия на январь 2019 года и предложил случчанам вносить свои предложения.
Позднее «Слуцкий край»
Напомним, в Слуцком райисполкоме
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Слуцкого райисполкома в Twitter анонсировал спортивные мероприятия на январь 2019 года и предложил случчанам вносить свои предложения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)