Опубликован план спортивных мероприятий по Слуцкому району на январь

Председатель Слуцкого райисполкома в Twitter анонсировал спортивные мероприятия на январь 2019 года и предложил случчанам вносить свои предложения.

Практически каждые выходные будем встречаться на спортплощадках и в залах города,подробности в региональных СМИ и сайте Слуцкого РИК.На январь уже всё расписано,вносите предложения,рассмотрим всё.Всех с наступающим!Не болейте. — Янчевский Андрей Владиславович (@AYanchevsky) 30 декабря 2018 г.

Позднее «Слуцкий край» опубликовал план мероприятий на первый месяц нового года.

03-04.01.2019 г в ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — Соревнования по волейболу педагогических коллективов в рамках Спартакиады среди учреждений образования

10-12.01.2019 г. в ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — «Снежный снайпер» среди учащихся учреждений образования

12.01.2019 г. ГУ «Слуцкая СДЮШОР» — «Фестиваль плавания» среди сельских учреждений образования

19.01.2019 г. д. Новодворцы — Районные соревнования по спортивному ориентированию

26.01.2019 г. ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — Соревнования по волейболу, теннису настольному, дартсу и мини-гольфу в рамках Спартакиады среди членов профсоюза работников агропромышленного комплекса

30.01-1.02.2019 г. ГУ «Слуцкая СДЮШОР» — Олимпийские дни молодежи Минской области (юниоры 2003-2004 гг.р. и моложе, юниорки 2004-2005 гг.р. и моложе)

Напомним, в Слуцком райисполкоме появился самостоятельный отдел спорта и туризма.



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