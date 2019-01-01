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Опубликован план спортивных мероприятий по Слуцкому району на январь

02.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Председатель Слуцкого райисполкома в Twitter анонсировал спортивные мероприятия на январь 2019 года и предложил случчанам вносить свои предложения. 

Позднее «Слуцкий край» опубликовал план мероприятий на первый месяц нового года. 

  • 03-04.01.2019 г в ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — Соревнования по волейболу педагогических коллективов в рамках Спартакиады среди учреждений образования
  • 10-12.01.2019 г. в ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — «Снежный снайпер» среди учащихся учреждений образования
  • 12.01.2019 г. ГУ «Слуцкая СДЮШОР» — «Фестиваль плавания» среди сельских учреждений образования
  • 19.01.2019 г. д. Новодворцы — Районные соревнования по спортивному ориентированию
  • 26.01.2019 г. ГУО «Средняя школа №13 г. Слуцка» — Соревнования по волейболу, теннису настольному, дартсу и мини-гольфу в рамках Спартакиады среди членов профсоюза работников агропромышленного комплекса
  • 30.01-1.02.2019 г. ГУ «Слуцкая СДЮШОР» — Олимпийские дни молодежи Минской области (юниоры 2003-2004 гг.р. и моложе, юниорки 2004-2005 гг.р. и моложе)

Напомним, в Слуцком райисполкоме появился самостоятельный отдел спорта и туризма. 


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Председатель Слуцкого райисполкома в Twitter анонсировал спортивные мероприятия на январь 2019 года и предложил случчанам вносить свои предложения.
 
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