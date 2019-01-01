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Яркие события 2018 года на Вороновщине

02.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Яркие события 2018 года на Вороновщине

Как быстро бежит время! Не успели оглянуться, а очередной календарь уступил место своему преемнику. Говорят, чтобы новый год сложился удачно, нужно с благодарностью вспомнить все хорошее, что было в уходящем. Что запомнилось? Да много чего. И однозначно — 2018-й был успешным и очень плодотворным.

«Дольше живите, больше творите


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Народный мастер Станислава Михно из аг. Погородно и учитель Радунской детской школы искусств Александр Чивель стали лауреатами премии Александра Дубко в области культуры и искусства.


Яркие события 2018 года на Вороновщине

«Да здравствует футбол!»


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В Вороново открылась и активно действует школа футбола выходного дня. Инициатором, организатором и тренером на общественных началах является «Отличник образования», ветеран труда Александр Васюков.

Ордена, медали и почестисельчанам


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Президент Беларуси вручил орден Почета трактористу-машинисту КСУП «Мисевичи» Михаилу Орде. Это вторая награда, полученная им из рук Главы государства.

ЗА достойную жизнь


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В выборах депутатов местных Советов депутатов 28-го созыва приняли участие 90% избирателей района. В местный «парламент» вошли 26 народных избранников, в областной Совет депутатов — два. Возглавила депутатский корпус района Елена Яновна Ганевич.

В медальный ряд — еще награда


Яркие события 2018 года на Вороновщине

На Вороновщине семи ветеранам Великой Отечественной войны вручены юбилейные медали «100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь». Знаковая награда была утверждена указом Президента.

25 лет на страже границы Отечества


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Апрель 2018-го для отделения пограничного контроля «Бенякони» был юбилейным. Четверть века здесь, на переднем рубеже Беларуси, круглосуточно несут службу и наши земляки.

Дважды лауреаты


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Коллектив «Воранаўскай газеты» во второй раз вошел в число лучших печатных изданий страны. Редакция газеты стала лауреатом в номинации «Лучшие материалы историко-краеведческой тематики».

Вороновского «Боярина» показали на «Белагро»


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В числе 300 образцов современной техники на международной специализированной выставке «Белагро-2018» были представлены две новинки Вороновской сельхозтехники — прицеп грузоподъемностью 36 тонн и серийный прицеп ПСС-25 с адаптером для перегрузки корнеклубнеплодов. Кроме удачно заключенных контрактов, предприятие получило и ряд наград.

Пограничная эстафета памяти


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Эстафета «100 лет на страже границ Отечества» пролегла через 40 приграничных населенных пунктов. Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, прошло в Вороново и Радуни.

«Электронный рецепт» уже работает


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Первые 10 000 пластиковых карточек медицинского обслуживания и два сканера к ним приобрела Вороновская ЦРБ. «Электронный рецепт» активно внедряется в районе.

Дело человеком ставится, человеком оно и славится 


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Почетного звания «Человек года Гродненщины» удостоены главный редактор УРГ «Воранаўская газета» и ПР «Воранаўскі веснік» Татьяна Дудко и механизатор КСУП «Элит-Агро Больтиники» Станислав Синкевич.

Заслужили Благодарность министра


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Олег Лабович и Юрий Новицкий из КСУП «Дотишки» первыми в районе и Гродненской области и вторыми в стране намолотили 1000 тонн зеран в нынешнюю уборочную кампанию. Комбайнеры-тысячники удостоены Благодарности министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Эпоха великих свершений и дел


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В 2018 году отметили 100-летие со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, приемником которого сегодня является БРСМ.

Бабушку «удочерили»


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В Вороновском районе появилась первая замещающая семья для пожилых одиноких людей. Новую форму социального обслуживания внедрил Территориальный центр социального обслуживания населения.

Песни, фейерверки, шутки и смех


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Уникальный в своем роде праздник состоялся на Вороновщине. Шестой обласной открытый фестиваль игры «Карнавал весялосці» снова собрал друзей в нашем крае.

Можно многое сказать. Фотословом


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В числе победителей республиканского этапа конкурса «Золотое перо «Белой Руси»-2018» награждена школьница из Радуни Анна Войткун. Она самая юная обладательница диплома 1-й степени в фотономинации «Вместе весело шагать».

Самый благородный труд


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Одиннадцать многодетных мам Вороновского района Указом Президента Республики Беларусь за рождение и воспитание пяти и более детей награждены орденом Матери. Обладательницами высокой награды стали Оксана Шешко, Лилия Синкевич, Станислава Бобрик, Марина Скрицкая, Анна Кулик, Татьяна Венскевич, Анжела Свечко, Тереса Войшнис, Валентина Дюк, Ольга Касперович и Татьяна Астюкевич.

Радостное новоселье, многодетное


Яркие события 2018 года на Вороновщине

За девять месяцев в Вороново «вырос» многоэтажный дом. 32 из 40 квартир в новостройке заселили многодетные семьи.

Быть профессионалами в любом деле


Яркие события 2018 года на Вороновщине

В почетном списке сотни лучших работников Беларуси, получивших государственные награды, — директор КСУП «Элит-Агро Больтиники» Юзеф Сурконт. Он удостоен медали «За трудовые заслуги».

Сохранить традиции предков


Яркие события 2018 года на Вороновщине

Традиционным техникам ткачества, которые сохранились в аг. Погородно, присвоен статус нематериальных историко-культурных ценностей. Решением Министерства культуры Республики Беларусь 19 декабря они внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.

 
 
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Как быстро бежит время! Не успели оглянуться, а очередной календарь уступил место своему преемнику. Говорят, чтобы новый год сложился удачно, нужно с...
 
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