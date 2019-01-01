С 1 января в Беларуси появились новые дорожные знаки

С 1 января на дорогах Беларуси могут появиться некоторые новые знаки. В частности, среди заметных изменений – появление таблички, обозначающей станцию для зарядки электромобилей.

Еще одно нововведение – появление таблички с силуэтом женщины с ребенком и надписью: «Служите примером своему ребенку!» Эти знаки уже появились возле некоторых пешеходных переходов страны.

Ряд изменений коснулся и порядка совместного движения по тротуару пешеходов и велосипедистов. С помощью новых знаков можно определить, где начинается и заканчивается пешеходная или велосипедная дорожка и кто при этом пользуется преимуществом.

Кроме того, регламентировано использование информационных щитов «Контроль режима движения» с надписью «Radar Фота Кантроль». Новый стандарт допускает установку таких знаков в местах размещения работающих в автоматическом режиме камер фото- и видеофиксации на расстоянии 50–100 м от камеры в населенных пунктах и на расстоянии 150–300 м от камеры вне населенных пунктов. При этом знак дублируется на дорогах с разделительной полосой.

Нововведением станут и знаки, указывающие водителям о наличии пунктов обслуживания системы электронного сбора платы за проезд, а также схемы проезда к этим объектам. Данная информация будет полезна пользователям платных автомобильных дорог Беларуси.