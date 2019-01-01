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С 1 января изменились нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов

02.01.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В соответствии с приложением № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» без уплаты таможенных платежей будет возможен ввоз в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже товаров для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму эквивалентную 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62168.php

С 1 января изменились нормы ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов

В случае превышения установленной нормы необходимо будет уплатить таможенные пошлины, налоги с применением единой ставки в размере 30 % от стоимости товара, но не мене 4 евро за килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой нормы.

Указанные нормы не применяются в отношении:

- неделимых товаров (товар весом более 35 кг). В отношении неделимого товара таможенные пошлины налоги исчисляются от общей стоимости и от общего веса;

- этилового спирта, алкогольных напитков и пива. При ввозе этилового спирта в количестве не более 5 литров уплачиваются таможенные платежи с применением единой ставки 22 евро за 1 литр. Алкогольные напитки и пиво в количестве не более 3 литров могут ввозиться без уплаты таможенных платежей;

- товаров для личного пользования, ввозимых воздушным видом транспорта. Стоимостные и весовые нормы при ввозе воздушным видом транспорта – 10 000 евро в эквиваленте и (или) 50 кг;

- при пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза в Республике Беларусь чаще 1 раза в три календарных месяца. Без уплаты таможенных пошлин, налогов могут быть ввезены товары для личного пользования, общий вес которых не превышает 20 кг и (или) стоимость которых не превышает 300 евро в эквиваленте (пп. 1.14 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июля 2014 г. N 360 "О перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования" (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 22.12.2018 N 490 "О таможенном регулировании").

 
 
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В соответствии с приложением № 1 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного...
 
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