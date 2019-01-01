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На окнах яслей-сада №20 Бреста появились исторические вытинанки

02.01.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня Брест имеет немало исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей, знакомство с которыми является делом бесконечно увлекательным. Маленькие жители нашего 1000-летнего Бреста должны знать свой родной город, любить его. С малых лет они должны чувствовать себя настоящими брестчанами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям; любить и беречь свой город.

На окнах яслей-сада №20 Бреста появились исторические вытинанки

В процессе ознакомления с историей города, празднования его 1000-летия, у наших ребят возник вопрос: «Если в этом году день рождения нашего города, то какой подарок городу мы можем подарить?». Вариантов ответов было много. Один из вариантов – украсить наш город к самому началу праздника, а это значит, к Новому году.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62165.php

На окнах яслей-сада №20 Бреста появились исторические вытинанки

Педагогический коллектив совместно с родителями выдвинули идею размещения на окнах изображений наиболее интересных объектов родного города в технике «вытинанка». Руководствовались в первую очередь тем, что отбор соответствующего материала должен помочь формированию у детей представления о том, какими архитектурными сооружениями сейчас славен родной город. Последнее слово оставалось за детьми, и именно они определили, какие объекты должны быть размещены на окнах.

Педагоги и родители с интересом взялись за вырезание изображений объектов Бреста наиболее известных детям. Ребята занимались вырезанием несложных фигур, но включившись в данный процесс, получали настоящее удовольствие от результата совместной деятельности.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Сегодня Брест имеет немало исторических, культурных и архитектурных достопримечательностей, знакомство с которыми является делом бесконечно увлекательным....
 
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