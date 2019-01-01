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«Уже рассматриваем вопрос». В Белнефтехиме подтвердили, что топливо станет дешевле
Предполагаемого со 2 января
— Мы надеемся, что это скоро произойдет — эта тема уже рассматривается, — сказала пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. — Председатель концерна Андрей Рыбаков во время посещения 30 декабря предприятия «Нафтан» говорил об этом, но отмечал, что вопрос будет обсуждаться 2−3 января.
Председатель концерна Андрей Рыбаков тогда
Напомним, в 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз (последний раз
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Председатель концерна Андрей Рыбаков во время посещения 30 декабря предприятия «Нафтан» говорил об этом, но отмечал, что вопрос будет обсуждаться 2−3 января.
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