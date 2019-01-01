«Уже рассматриваем вопрос». В Белнефтехиме подтвердили, что топливо станет дешевле

Предполагаемого со 2 января снижения цен на топливо не произошло. Однако в концерне «Белнефтехим» сообщили, что «этот вопрос сейчас рассматривается».



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— Мы надеемся, что это скоро произойдет — эта тема уже рассматривается, — сказала пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. — Председатель концерна Андрей Рыбаков во время посещения 30 декабря предприятия «Нафтан» говорил об этом, но отмечал, что вопрос будет обсуждаться 2−3 января.

Председатель концерна Андрей Рыбаков тогда отметил , что изменяться цены на будут планового и планомерного изменения цен. «Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и — что отрадно — по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января — второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины».

Напомним, в 2018 году большинство видов топлива в Беларуси дорожало 27 раз (последний раз 16 декабря ), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».