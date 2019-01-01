Правительство потребовало от экономических ведомств устранить барьеры в торговле с Россией

Правительство Беларуси потребовало от ключевых экономических ведомств принять меры по устранению барьеров и изъятий во взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.

"Принять меры по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле в рамках ЕАЭС и Союзного государства, активнее задействовать механизмы "дорожных карт" ЕАЭС с усилением взаимодействия российско-белорусских рабочих групп по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества", - сказано в постановлении Совмина №989, которым утверждены целевые показатели развития белорусской экономики в 2019 году.

Поручение адресовано Минэкономики, МИДу, Минпрому, Минстройархитектуры, Минтрансу и другим республиканским органам госуправления.

В документе традиционно поручено министерству экономики определить расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год.