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Правительство потребовало от экономических ведомств устранить барьеры в торговле с Россией

02.01.2019 17:58 — Разное | Интерфакс  
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Правительство Беларуси потребовало от ключевых экономических ведомств принять меры по устранению барьеров и изъятий во взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Союзного государства.

"Принять меры по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле в рамках ЕАЭС и Союзного государства, активнее задействовать механизмы "дорожных карт"  ЕАЭС с усилением взаимодействия российско-белорусских рабочих групп по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества", - сказано в постановлении Совмина №989, которым утверждены целевые показатели развития белорусской экономики в 2019 году.

Поручение адресовано Минэкономики, МИДу, Минпрому, Минстройархитектуры, Минтрансу и другим республиканским органам госуправления.

В документе традиционно поручено министерству экономики определить расчетные балансовые показатели прогноза социально-экономического развития на 2019 год.

 
 
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Правительство Беларуси потребовало от ключевых экономических ведомств принять меры по устранению барьеров и изъятий во взаимной торговле в рамках Евразийского...
 
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