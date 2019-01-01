Правительство ожидает резкое замедление темпов роста ВВП до 0,6% в I квартале

Правительство Беларуси прогнозирует замедление темпов роста ВВП до 0,6% в I квартале 2019 года. Данный прогноз содержится в опубликованном в среду постановлении Совмина №989 от 29 декабря 2018 года, которым утверждены целевые поквартальные значения ключевых макроэкономических показателей.

Как сообщалось, по итогам января-ноября 2018 года ВВП Беларуси вырос на 3,2%. В первом квартале 2018 года прирост ВВП составлял 5,1%.

По прогнозу правительства, по итогам первого полугодия экономический рост должен ускориться до 1,8%, за январь-сентябрь ожидается рост на 3,1%, по итогам 2019 года – запланированные 4%.

В соответствии с прогнозом, уровень инфляции в первом квартале не должен превысить 2,7%, по итогам первого полугодия – 3,5%, января-сентября – 3,7%, по итогам года – не более 5%.

Документом также предусмотрено, что в первом квартале профицит внешней торговли составит 0,5% ВВП, в первом полугодии – 0,3% ВВП, по итогам 9 месяцев – 0,1% ВВП, а по итогам года сальдо внешней торговли перейдет в отрицательную плоскость и дефицит внешней торговли составит 0,8% ВВП.

В постановлении также определены поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, руководителей республиканских органов государственного управления, а также руководителей облисполкомов и Минского горисполкома.

Ранее также сообщалось, что международные фининституты (МВФ, Всемирный банк) ожидают рост ВВП Беларуси в 2019 году и среднесрочной перспективе на уровне не более 2%, отмечая завершение цикла восстановительного роста после рецессии 2015-2016 годов.

ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году. Официальный целевой прогноз на 2018 год предусматривает рост ВВП на 3,5%.