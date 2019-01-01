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Новогоднее обращение Путина собрало на Первом канале и "России 1" более 110 тысяч "дизлайков"

02.01.2019 17:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Российский "Первый канал" отключил на своей странице в YouTube комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина, когда количество дизлайков превысило 70 тысяч.

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, которое разместил телеканал "Россия 1", оценили как "не понравилось" 33 тыс. пользователей – в 11 раз больше, чем те, кому понравилось.


Об этом 1 января в Facebook сообщил писатель Евгений Шестаков.

"Не долюбил народец нынче кощеюшку. Плохих слов "Первому каналу" принес, тот все их стер, комментарии отключил", – написал он.

Шестаков также разместил скриншот YouTube-страницы "Первого канала", где видно, что после почти 922 тыс. просмотров обращение Путина собрало 13 тысяч "лайков" и 77 тысяч "дизлайков".

Сейчас на странице "Первого канала" с обращением Путина комментарии отключены, а количество "лайков" и "дизлайков" – скрыто.

Новогоднее видео, размещенное на том же видеосервисе телеканалом "Россия 1", по состоянию на 3.50 2 января не было ограничено. К тому моменту "не понравилось" это видео обозначили 33 тыс. пользователей – в 11 раз больше, чем те, кому понравилось.

Однако по состоянию на 11.27 к этому видео также были откючены комментарии и скрыты данные о количестве "лайков" и "дизлайков" (прим. БП).

В комментариях пользователей присутствует ненормативная лексика в адрес Путина. В частности, его называют "главным врагом России", "вороватым" и "лицемерной рожей".

Новогоднее обращение Путина собрало на Первом канале и "России 1" более 110 тысяч "дизлайков"

В новогоднем обращении к гражданам России Путин пожелал им в 2019 году "почувствовать перемены к лучшему". По его словам, сделать это можно "только вместе".

В обращении Путина нет упоминаний об обвале подъезда в многоэтажном доме в Магнитогорске, жертвами которого уже стали 11 человек, в том числе дети.

 
 
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