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Новогоднее обращение президента РФ, которое разместил телеканал "Россия 1", оценили как "не понравилось" 33 тыс. пользователей – в 11 раз больше, чем те, кому понравилось.Об этом 1 января в Facebook сообщил писательнаписал он.Шестаков также разместил скриншот YouTube-страницы "Первого канала", где видно, что после почти 922 тыс. просмотров обращение Путина собрало 13 тысяч "лайков" и 77 тысяч "дизлайков".Сейчас на странице "Первого канала" с обращением Путина комментарии отключены, а количество "лайков" и "дизлайков" – скрыто.Новогоднее видео, размещенное на том же видеосервисе телеканалом "Россия 1", по состоянию на 3.50 2 января не было ограничено. К тому моменту "не понравилось" это видео обозначили 33 тыс. пользователей – в 11 раз больше, чем те, кому понравилось.Однако по состоянию на 11.27 к этому видео также были откючены комментарии и скрыты данные о количестве "лайков" и "дизлайков" (прим. БП).В комментариях пользователей присутствует ненормативная лексика в адрес Путина. В частности, его называют "главным врагом России", "вороватым" и "лицемерной рожей".В новогоднем обращении к гражданам России Путин пожелал им в 2019 году "почувствовать перемены к лучшему". По его словам, сделать это можно "только вместе".В обращении Путина нет упоминаний об обвале подъезда в многоэтажном доме в Магнитогорске, жертвами которого уже стали 11 человек, в том числе дети.