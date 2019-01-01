Акцию «День скидок» проведет минская торговля в январе

Как сообщили в государственном учреждении «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», в первый месяц 2019 года скидки предоставят:
- ОАО «ЦУМ Минск»:
12, 17, 19, 24, 26, 31 января – 20% на отдельные группы непродовольственных товаров, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт:
5, 14, 21, 28 января – 18% (акция «В ЦУМ без очередей»);
7 января – 18% (акция «Рождественские распродажи в ЦУМе!»).
- ОАО «ГУМ»:
каждые четверг и субботу января – 23% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»);
Для держателей дисконтных карт:
каждую пятницу января – 25% в секциях непродовольственных товаров.
- ТКУП «Универмаг Беларусь»:
8 и 15 января – 20% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары;
Для держателей дисконтных карт:
3-6, 10-13, 16-31 января – 23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
- КУП «Торговый дом «На Немиге»:
каждую среду, субботу, воскресенье января – 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
7 января – 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары;
Для держателей дисконтных карт:
каждую пятницу января – 22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары.
- УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу января – 23% на непродовольственные товары;
5, 12 января – 25% на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт:
14, 21, 28 января – 25% на непродовольственные товары.
- Магазины Торгового центра «Столица» 19 и 20 января предложат скидки до 50%.
- ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):
каждый вторник и пятницу января – 20%.
- ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26):
каждую среду января – 15%;
с 1 по 31 января – до 25% на отдельные группы товаров.
- ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38):
каждый четверг, субботу января – 15% на отдельные группы товаров.
- ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55):
каждую среду, субботу января – 15% на отдельные группы товаров.
- ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):
8, 15, 22, 29 января – 15% на отдельные группы товаров.
- ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1):
каждый четверг января – 15%.
- ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38):
каждый вторник, четверг, пятницу января – от 20% до 60%.
7, 14, 19 января – 26% от суммы чека свыше 59.90 руб. (акция «Щедрые каляды»).
- ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1):
каждую среду января – 20%.
- ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
каждую среду, четверг января – 15%.
- ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу января – 20%.
- ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1):
с 1 по 31 января – 15% на отдельные группы товаров.
- ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг января – 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров);
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.