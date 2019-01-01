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«Угощайтесь». Первоянварская акция «Радуги» с рассолом стала хитом соцсетей
02.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Магазин «Радуга» на улице 14-ти Партизан в Слуцке 1 января провёл акцию, которая привлекла внимание пользователи соцсетей.
Случчанка Наталья Барцевич опубликовала в нашей группе Вконтакте фото, как на одной из витрин магазина стоит стеклянный графин с огуречным рассолом, рядом - одноразовые стаканчики, салфетки и табличка «Уважаемые покупатели, угощайтесь!»
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Фотографии с бесплатным рассолом из слуцкого магазина стали «мигрировать» в Instagram и Twitter.
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Случчанка опубликовала фото, как на одной из витрин магазина стоит стеклянный графин с огуречным рассолом, рядом - одноразовые стаканчики, салфетки и...
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