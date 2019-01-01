«Угощайтесь». Первоянварская акция «Радуги» с рассолом стала хитом соцсетей

Магазин «Радуга» на улице 14-ти Партизан в Слуцке 1 января провёл акцию, которая привлекла внимание пользователи соцсетей.

Случчанка Наталья Барцевич опубликовала в нашей группе Вконтакте фото, как на одной из витрин магазина стоит стеклянный графин с огуречным рассолом, рядом - одноразовые стаканчики, салфетки и табличка «Уважаемые покупатели, угощайтесь!»





За сутки публикация собрала более 500 «лайков» и 14 репостов. Некоторые пользователи отнеслись к акции с сарказмом, но большинство случчан с юмором оценило подход администрации торгового центра.

Фотографии с бесплатным рассолом из слуцкого магазина стали «мигрировать» в Instagram и Twitter.



Slutsk-Gorod.by