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«Угощайтесь». Первоянварская акция «Радуги» с рассолом стала хитом соцсетей

02.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Магазин «Радуга» на улице 14-ти Партизан в Слуцке 1 января провёл акцию, которая привлекла внимание пользователи соцсетей. 

Случчанка Наталья Барцевич опубликовала в нашей группе Вконтакте фото, как на одной из витрин магазина стоит стеклянный графин с огуречным рассолом, рядом - одноразовые стаканчики, салфетки и табличка «Уважаемые покупатели, угощайтесь!»

«Угощайтесь». Первоянварская акция «Радуги» с рассолом стала хитом соцсетей

За сутки публикация собрала более 500 «лайков» и 14 репостов. Некоторые пользователи отнеслись к акции с сарказмом, но большинство случчан с юмором оценило подход администрации торгового центра. 

Фотографии с бесплатным рассолом из слуцкого магазина стали «мигрировать» в Instagram и Twitter.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Случчанка опубликовала фото, как на одной из витрин магазина стоит стеклянный графин с огуречным рассолом, рядом - одноразовые стаканчики, салфетки и...
 
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