Специальный фонд президента Беларуси поощрит одаренных учащихся и студентов

Утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

"В соответствии с документом денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 12 победителям международных олимпиад, еще восьми победителям международных олимпиад будет оказана материальная помощь. Денежными премиями также поощрят 665 победителей международных и республиканских конкурсов", - говорится в сообщении.

Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего образования и развития.