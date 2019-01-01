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Специальный фонд президента Беларуси поощрит одаренных учащихся и студентов

02.01.2019 19:06 — Разное | Интерфакс  
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Утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе президента.

"В соответствии с документом денежные премии с вручением нагрудного знака лауреата фонда присуждены 12 победителям международных олимпиад, еще восьми победителям международных олимпиад будет оказана материальная помощь. Денежными премиями также поощрят 665 победителей международных и республиканских конкурсов", - говорится в сообщении.

Принятие распоряжения направлено на обеспечение адресной государственной поддержки одаренных учащихся и студентов, создание благоприятных условий для их дальнейшего образования и развития.

 
 
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Утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Соответствующее распоряжение подписал...
 
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