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ДНК-вакцину против нейробластомы разработали белорусские ученые

02.01.2019 18:54 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы. Нейробластома является злокачественной опухолью симпатической нервной системы и самой распространенной опухолью у детей.

"Мы определили характеристики, присущие опухолевым клеткам, маркеры, по которым организм может распознать, что эта клетка нездорова. Вакцина предполагает введение этих маркеров в виде ДНК в организм, чтобы обучить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и убивать их. ДНК-вакцина против нейробластомы уже прошла доклинические испытания и показала свою эффективность", - сообщили в Минздраве со ссылкой на научного сотрудника лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марию Стеганцеву.

Она отметила также, что разработка направлена на предотвращение рецидивов.

"Когда у пациента удаляют опухоль и опухолевых клеток вроде бы не наблюдается в организме, именно на этот момент и приходится этап вакцинации", - отметила М.Стеганцева.

Проект предусматривает создание как универсальной ДНК-вакцины против нейробластомы, которая может подлежать массовому распространению, так и вакцины, специфической для каждого пациента. В Беларуси не существует аналогов предлагаемого терапевтического средства.

 
 
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Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы. Нейробластома является злокачественной опухолью симпатической нервной системы и самой...
 
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