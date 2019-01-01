ДНК-вакцину против нейробластомы разработали белорусские ученые

Белорусские ученые разработали ДНК-вакцину против нейробластомы. Нейробластома является злокачественной опухолью симпатической нервной системы и самой распространенной опухолью у детей.

"Мы определили характеристики, присущие опухолевым клеткам, маркеры, по которым организм может распознать, что эта клетка нездорова. Вакцина предполагает введение этих маркеров в виде ДНК в организм, чтобы обучить иммунную систему распознавать опухолевые клетки и убивать их. ДНК-вакцина против нейробластомы уже прошла доклинические испытания и показала свою эффективность", - сообщили в Минздраве со ссылкой на научного сотрудника лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марию Стеганцеву.

Она отметила также, что разработка направлена на предотвращение рецидивов.

"Когда у пациента удаляют опухоль и опухолевых клеток вроде бы не наблюдается в организме, именно на этот момент и приходится этап вакцинации", - отметила М.Стеганцева.

Проект предусматривает создание как универсальной ДНК-вакцины против нейробластомы, которая может подлежать массовому распространению, так и вакцины, специфической для каждого пациента. В Беларуси не существует аналогов предлагаемого терапевтического средства.