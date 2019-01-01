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Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске увеличилось до 22 человек
Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
"Извлечено тело 22-го погибшего", - сказали в ведомстве.
Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса.
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Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ. "Извлечено тело...
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