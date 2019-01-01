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Илья Ивашко не пробился в четвертьфинал турнира в Индии, проиграв 30-й ракетке мира
Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.
В поединке за выход в четвертьфинал Илья Ивашко (№ 91 рейтинга ATP) уступил 30-й ракетке мира французу Жилю Симону, который посеян на турнире под 3-м номером — 7:6 (7:3), 2:6, 1:6.
В первом круге Илья Ивашко
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.
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