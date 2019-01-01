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Илья Ивашко не пробился в четвертьфинал турнира в Индии, проиграв 30-й ракетке мира

02.01.2019 19:45 — Разное | Tut.by  
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.


Илья Ивашко. Фото: tennis.by

В поединке за выход в четвертьфинал Илья Ивашко (№ 91 рейтинга ATP) уступил 30-й ракетке мира французу Жилю Симону, который посеян на турнире под 3-м номером — 7:6 (7:3), 2:6, 1:6.

В первом круге Илья Ивашко взял верх над Хубертом Гуркачем (№ 86 ATP) из Польши — 6:7 (9:11), 6:2, 6:3.

 
 
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Первая ракетка Беларуси Илья Ивашко не вышел в 3-й круг турнира TATA OPEN MAHARASHTRA с призовым фондом 589 680 долларов в индийском городе Пуна.
 
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