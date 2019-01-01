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Сборная Беларуси по волейболу провела совместную тренировку со школьниками. Репортаж СТВ
Новости Беларуси. В игровом зале спорткомплекса «Раубичи» необычайно массово и шумно. Волейболисты принимают маленьких гостей. Такая акция проходит в первые в истории белорусского волейбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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Новости Беларуси. В игровом зале спорткомплекса «Раубичи» необычайно массово и шумно. Волейболисты принимают маленьких гостей. Такая акция проходит в первые в...
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