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Сборная Беларуси по волейболу провела совместную тренировку со школьниками. Репортаж СТВ

02.01.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В игровом зале спорткомплекса «Раубичи» необычайно массово и шумно. Волейболисты принимают маленьких гостей. Такая акция проходит в первые в истории белорусского волейбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности в видеоматериале.

Сборная Беларуси по волейболу провела совместную тренировку со школьниками. Репортаж СТВ
 
 
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Новости Беларуси. В игровом зале спорткомплекса «Раубичи» необычайно массово и шумно. Волейболисты принимают маленьких гостей. Такая акция проходит в первые в...
 
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