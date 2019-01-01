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Александра Саснович: В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами

02.01.2019 19:19 — Разное | Партизан  
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Белоруска обыграла четвертую ракетку мира и растрогала австралийцев историей о ризотто.



Белоруска Александра Саснович прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира ВТА в Брисбене, передает pressball.by.

"Признаюсь, Австралия — моя любимая страна, а австралийцы — моя любимая публика. В прошлом году перед матчем [со Свитолиной] я переела ризотто с грибами. В этот раз не стала это есть. Поменяла себе диету.

Послезавтра приедет мой папа, так что постараюсь задержаться в сетке до тех пор. Хочу, чтобы он успел посмотреть, как я играю", — сказала Саснович после игры.

 
 
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Белоруска обыграла четвертую ракетку мира и растрогала австралийцев историей о ризотто.
 
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