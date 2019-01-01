Александра Саснович: В прошлом году перед матчем со Свитолиной я переела ризотто с грибами









pressball.by . Белоруска Александра Саснович прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче второго круга турнира ВТА в Брисбене, передает





"Признаюсь, Австралия — моя любимая страна, а австралийцы — моя любимая публика. В прошлом году перед матчем [со Свитолиной] я переела ризотто с грибами. В этот раз не стала это есть. Поменяла себе диету.





Послезавтра приедет мой папа, так что постараюсь задержаться в сетке до тех пор. Хочу, чтобы он успел посмотреть, как я играю", — сказала Саснович после игры.