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Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа

02.01.2019 19:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа
Instagram

В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в новом роковом образе.

45-летняя Королева сбросила лишние килограммы и примерила новые макияж и укладку.

Снимок привел фанатов певицы в недоумение. Некоторые подписчики оценили образ и оставили в комментариях комплименты, другие посчитали Королеву не похожей на себя и сравнили с певицей Еленой Темниковой.

 

 
 
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Instagram В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в...
 
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