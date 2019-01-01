Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа

В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в новом роковом образе.

45-летняя Королева сбросила лишние килограммы и примерила новые макияж и укладку.

Снимок привел фанатов певицы в недоумение. Некоторые подписчики оценили образ и оставили в комментариях комплименты, другие посчитали Королеву не похожей на себя и сравнили с певицей Еленой Темниковой.