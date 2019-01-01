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Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа
02.01.2019 19:53 — Разное | Аргументы и факты
В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в новом роковом образе.
45-летняя Королева сбросила лишние килограммы и примерила новые макияж и укладку.
Снимок привел фанатов певицы в недоумение. Некоторые подписчики оценили образ и оставили в комментариях комплименты, другие посчитали Королеву не похожей на себя и сравнили с певицей Еленой Темниковой.
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Instagram В социальных сетях появилось новое фото Наташи Королевой. Так, в одном из Instagram-аккаунтов певица предстала в...
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