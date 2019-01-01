Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отказался от выступления на Матче звезд НХЛ, сообщает Sports.ru со ссылкой на твиттер журналиста Майка Вогеля.



Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Россиянин оповестил лигу о том, что пропустит звездный уик-энд.

33-летний хоккеист принял решение восстановиться и подготовиться ко второй части сезона.

Напомним, что Овечкин был выбран болельщиками в качестве капитана команды Столичного дивизиона.

Из-за отказа форвард будет вынужден пропустить одну игру регулярного чемпионата НХЛ.

— В моем возрасте телу нужен перерыв. Я говорил с Тоддом Рирденом и Брайаном Маклелланом. Такое ощущение было у всех, — приводит слова Овечкина твиттер журналистки Изабель Хуршудьян.

В нынешнем сезоне 33-летний Овечкин провел в НХЛ 38 матчей и набрал 45 (29+16) очков.