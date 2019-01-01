ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

02.01.2019 20:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Вчера в жизни автомобилистов изменилась не только последняя цифра текущего года, но и цифры необходимых платежей, которые позволят эксплуатировать машину, не нарушая закона. Как мы уже писали, подготовлен проект указа, согласно которому физлицам «госпошлину» можно платить помесячно, что должно обрадовать людей, катающихся не круглый год. Тем же, кто готов расстаться с крупной суммой, оплатив пошлину за 12 и более месяцев, обещают скидку. Добавьте в уравнение новую базовую величину, от которой пляшет сумма сбора…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62169.php

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

Пока от всех этих переменных не заболела голова, открываем калькулятор и считаем.

Мотоцикл


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62169.php

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

Начнем с мотоциклов. Для них помесячная плата — хорошие новости. Ведь техника эксплуатируется только в теплый сезон и платить пошлину за весь год, согласитесь, обидно. Согласно проекту указа, байкеры должны будут платить 0,17 базовой величины в месяц. Это 4,3 рубля. За три летних месяца придется раскошелиться на 13 рублей. Даже если природа подарит 5-месячный сезон для мотоциклистов, сумма сбора составит 21 рубль. Для сравнения: в прошлом году законопослушные владельцы мотоциклов выкладывали 49 рублей (за год).

Ravon R2 (до 1,5 т)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62169.php

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

«Госпошлина» за малолитражки типа Ravon R2 и Daewoo Matiz массой до 1500 кг вытянет из кармана владельца почти 6,4 рубля в месяц (это 0,25 базовой). Если умножить цифру на 12, то сумма составит 76,5 рубля. Это больше, чем старая годовая пошлина (было 73,5 рубля за год), но не забываем про скидку 20%, которая предоставляется при оплате за целый год. При коэффициенте 0,8 «госпошлина» за малолитражку составит 61,2 рубля в год.

Volkswagen Polo Sedan (1,5—2 т)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62169.php

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

Многие читатели наверняка сразу перескочили на этот абзац. Подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах имеет полную массу от полутора до двух тонн. Им придется платить половину базовой величины в месяц. Это 12,75 рубля. При оплате за год со скидкой получится 122,4 рубля. Если забыли, раньше пошлина составляла 147 рублей в год.

Honda CR-V (2—3 т)


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62169.php

У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

Кроссоверы и более дорогие седаны D-класса уже переваливают за 2 тонны. Для владельцев подобных авто «госпошлина» составит 0,67 базовой величины в месяц. Это 17 рублей. Те, кто готов заплатить сразу за год, отдадут 164 рубля. Это меньше, чем в прошлом году (196 рублей).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в жизни автомобилистов изменилась не только последняя цифра текущего года, но и цифры необходимых платежей, которые позволят эксплуатировать машину, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
02.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика