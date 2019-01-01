У меня Polo Sedan. Сколько должен буду платить в месяц? Считаем «госпошлину» для разных моделей

Вчера в жизни автомобилистов изменилась не только последняя цифра текущего года, но и цифры необходимых платежей, которые позволят эксплуатировать машину, не нарушая закона. Как мы уже писали , подготовлен проект указа, согласно которому физлицам «госпошлину» можно платить помесячно, что должно обрадовать людей, катающихся не круглый год. Тем же, кто готов расстаться с крупной суммой, оплатив пошлину за 12 и более месяцев, обещают скидку. Добавьте в уравнение новую базовую величину, от которой пляшет сумма сбора…



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Пока от всех этих переменных не заболела голова, открываем калькулятор и считаем.

Мотоцикл



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Начнем с мотоциклов. Для них помесячная плата — хорошие новости. Ведь техника эксплуатируется только в теплый сезон и платить пошлину за весь год, согласитесь, обидно. Согласно проекту указа, байкеры должны будут платить 0,17 базовой величины в месяц. Это 4,3 рубля. За три летних месяца придется раскошелиться на 13 рублей. Даже если природа подарит 5-месячный сезон для мотоциклистов, сумма сбора составит 21 рубль. Для сравнения: в прошлом году законопослушные владельцы мотоциклов выкладывали 49 рублей (за год).

Ravon R2 (до 1,5 т)



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«Госпошлина» за малолитражки типа Ravon R2 и Daewoo Matiz массой до 1500 кг вытянет из кармана владельца почти 6,4 рубля в месяц (это 0,25 базовой). Если умножить цифру на 12, то сумма составит 76,5 рубля. Это больше, чем старая годовая пошлина (было 73,5 рубля за год), но не забываем про скидку 20%, которая предоставляется при оплате за целый год. При коэффициенте 0,8 «госпошлина» за малолитражку составит 61,2 рубля в год.

Volkswagen Polo Sedan (1,5—2 т)



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Многие читатели наверняка сразу перескочили на этот абзац. Подавляющее большинство автомобилей на наших дорогах имеет полную массу от полутора до двух тонн. Им придется платить половину базовой величины в месяц. Это 12,75 рубля. При оплате за год со скидкой получится 122,4 рубля. Если забыли, раньше пошлина составляла 147 рублей в год.

Honda CR-V (2—3 т)



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Кроссоверы и более дорогие седаны D-класса уже переваливают за 2 тонны. Для владельцев подобных авто «госпошлина» составит 0,67 базовой величины в месяц. Это 17 рублей. Те, кто готов заплатить сразу за год, отдадут 164 рубля. Это меньше, чем в прошлом году (196 рублей).