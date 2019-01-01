В Витебской области перевернулся автобус с российскими туристами

Автобус с российскими туристами перевернулся в Витебской области Беларуси, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости» .

Одна женщина направлена в больницу для диагностики ушибов, другие пассажиры не пострадали. С места аварии их доставили в пункт временного размещения и обеспечили питанием.