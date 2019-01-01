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В Витебской области перевернулся автобус с российскими туристами
02.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Автобус с российскими туристами перевернулся в Витебской области Беларуси, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на
Одна женщина направлена в больницу для диагностики ушибов, другие пассажиры не пострадали. С места аварии их доставили в пункт временного размещения и обеспечили питанием.
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Одна женщина направлена в больницу для диагностики ушибов, другие пассажиры не пострадали.
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