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В Трилесино убили человека — труп прятали под полом, потом на санях отвезли в лес

02.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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В деревне  Трилесино Дрибинского района убит 45-летний мужчина, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

27 декабря компания из четырех человек распивала алкоголь. Возникла ссора — между потерпевшим,  29-летним, ранее судимым за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 59-летним, а также 45-летней женщиной.

 

В Трилесино убили человека — труп прятали под полом, потом на санях отвезли в лес
Фото – sudexpert.gov.by

Потерпевшего избивали руками и ногами. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые спрятали труп под пол, а потом отвезли на санях в ближайший лес.

 

В Трилесино убили человека — труп прятали под полом, потом на санях отвезли в лес
Фото – sudexpert.gov.by

29 декабря Дрибинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства.


 
 
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  В деревне  Трилесино Дрибинского района убит 45-летний мужчина, сообщает Госкомитет судебных экспертиз. 27 декабря компания из четырех человек распивала алкоголь....
 
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