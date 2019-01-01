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В Трилесино убили человека — труп прятали под полом, потом на санях отвезли в лес
02.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
В деревне Трилесино Дрибинского района убит 45-летний мужчина,
27 декабря компания из четырех человек распивала алкоголь. Возникла ссора — между потерпевшим, 29-летним, ранее судимым за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 59-летним, а также 45-летней женщиной.
Потерпевшего избивали руками и ногами. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые спрятали труп под пол, а потом отвезли на санях в ближайший лес.
29 декабря Дрибинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства.
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В деревне Трилесино Дрибинского района убит 45-летний мужчина, сообщает Госкомитет судебных экспертиз. 27 декабря компания из четырех человек распивала алкоголь....
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