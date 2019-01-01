В Трилесино убили человека — труп прятали под полом, потом на санях отвезли в лес

В деревне Трилесино Дрибинского района убит 45-летний мужчина, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

27 декабря компания из четырех человек распивала алкоголь. Возникла ссора — между потерпевшим, 29-летним, ранее судимым за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 59-летним, а также 45-летней женщиной.





Потерпевшего избивали руками и ногами. От полученных травм он скончался. Чтобы скрыть преступление, подозреваемые спрятали труп под пол, а потом отвезли на санях в ближайший лес.





29 декабря Дрибинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту убийства.