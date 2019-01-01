Минская елка признана одной из лучших в Европе

Минскую елку признали одной из лучших в Европе. Топ-16 самых нарядных новогодних деревьев выбрал телеканал Euronews. Чем примечательно новогоднее дерево в белорусской столице и как оно создавалось, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Адриан Храпицкий оценивает работу и не скрывает восторга. Дипломный проект начинающего дизайнера понравился не только преподавателям. Его елку без иголок признали одной из лучших в Европе.

«Посмотрел огромное количество елок по всему миру, какие есть. Множество разных форм, мне больше понравился спиральный тип елок. Он отлично подходил под мою концепцию 3D-иллюминации, где импульс по спирали идет, падает в небо и огромным водопадом освещает всю площадь», – говорит дизайнер.

Идею Адриана адаптировали на предприятии, которое украшает город к праздникам. Необычная елка состоит из каркаса и навесных корзинок. Их всего десять. Диаметр самой верхней – метр, нижней – шесть.

«В основу каркаса был взят наш каркас стандартной елки в 16 метров, которая уже и испытана, и проверена. Мы же просто меняем внешнее оформление на этом каркасе. Для этого делается корзина. Они устанавливаются с определенным шагом в три пояса. И получается конусная часть елки», – объясняет Сергей Власенко, конструктор елки.

В каждую корзину вплели мишуру и гирлянду, это тысячи светодиодов. Эффект свечения – круглые сутки. Его усиливает неоновое обрамление. Блестящий коленвал украсили хрустальными снежинками и серебряными шарами. Всего на создание елки ушло 27 километров мишуры и четыре с половиной километра гирлянд! Паутину из огоньков плели месяц. Эта кропотливая ручная работа.

«Тут ничего мудреного нет, но все равно это – в каждую ячейку два раза пропустить. Постоянно надо протягивать и протягивать, а все путается», – говорит Сергей Дугин, начальник отдела дизайна предприятия «Минскреклама».

Новогодний арт-объект украсил площадь у Дворца спорта. Это одно из любимых мест для массовых гуляний у минчан. Они то и дело фотографируются с лучшей елкой Европы.

«Да, креативно, очень по-современному, очень хорошо», «Она светлая, яркая, как в снегу. Светится словно снег», «Очень красивая, очень оригинальная. Это вот моя сестра специально из Борисова приехала, чтобы посмотреть на это чудо. Мы увидели в интернете и специально вечером приехали, чтобы всю эту красоту увидеть», – говорят минчане и гости города.

Создавать праздничное настроение елка будет до Старого Нового года.

В списке самых красивых новогодних деревьев Европы она составила компанию лесным красавицам из Берлина, Будапешта, Афин и Москвы.