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В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

02.01.2019 20:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске наравне со слесарями и сантехниками работает Дед Мороз. Сказочный сотрудник появился пока только в одном домоуправлении. Но пригласить в гости зимнего волшебника может любой житель города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

В отличие от частников государственный Дед Мороз берет за услугу всего 10 рублей. Причем заплатить можно позже, например, включив эти расходы в жировку. В роли Деда Мороза –  начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш или мастер по текущему ремонту Артем Грамузов. А Снегурочкой стала мастер по комплексной уборке Галина Дервоед.

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз
Дед Мороз:
Дедушка-то старенький, а пришли в один дом, дымоходы уже не работают давным-давно. Пришлось подниматься на 10-ый этаж в шубе пешком. Тяжело было. Но мы справились.

Снегурочка:
А 29 декабря мы поздравили мальчика Костика с 21-ым годом

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

Ирина Постоялкина, житель Витебска:
Очень понгравилось, очень весело. Главное, что детям нашим понравилось. Молодцы. Мы недавно получили квартиру и хотели в новый дом, новый праздник.

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

Продолжит работать служба Деда Мороза до старого Нового года. В новогодние дни сказочные герои поздравили более 50-ти детей. Планируется, что уже в следующем году в Витебске появятся еще 10 Дедов Морозов при домоуправлениях.

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз

В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске наравне со слесарями и сантехниками работает Дед Мороз. Сказочный сотрудник появился пока только в одном домоуправлении. Но...
 
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