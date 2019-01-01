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В новогодние праздники в ЖКХ Витебска вместе со слесарями и электриками работает Дед Мороз
Новости Беларуси. В Витебске наравне со слесарями и сантехниками работает Дед Мороз. Сказочный сотрудник появился пока только в одном домоуправлении. Но пригласить в гости зимнего волшебника может любой житель города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отличие от частников государственный Дед Мороз берет за услугу всего 10 рублей. Причем заплатить можно позже, например, включив эти расходы в жировку. В роли Деда Мороза – начальник ЖЭУ № 1 Дмитрий Матюш или мастер по текущему ремонту Артем Грамузов. А Снегурочкой стала мастер по комплексной уборке Галина Дервоед.
Снегурочка:
Ирина Постоялкина, житель Витебска:
Продолжит работать служба Деда Мороза до старого Нового года. В новогодние дни сказочные герои поздравили более 50-ти детей. Планируется, что уже в следующем году в Витебске появятся еще 10 Дедов Морозов при домоуправлениях.
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Новости Беларуси. В Витебске наравне со слесарями и сантехниками работает Дед Мороз. Сказочный сотрудник появился пока только в одном домоуправлении. Но...
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