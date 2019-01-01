Новости экономики за 02.01.2018

Новости Беларуси. Сколько нефти планируют закупить отечественные НПЗ в 2019 году, когда будем платить дорожный налог по-новому и по какому принципу отечественные школы будут получать бюджетное финансирование?

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы с нового года покупают у России сырье на новых условиях, с учетом подорожания из-за налогового маневра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





РЕЖИМ ШТАТНЫЙ

Сегодня в концерне «Белнефтехим» сообщили, что поставки идут в штатном режиме. Контракты подписаны, объемы определены межправительственными договорённостями. В этом году отечественные НПЗ планируют закупить 18 миллионов тонн нефти. Это соответствует объёму поставок прошлого и позапрошлого годов.

Как в Беларуси предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении





ДРУГОЙ ПРИНЦИП

Чем больше учащихся, тем больше денег. Меняется принцип финансирования школ Беларуси. До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей. Новый метод ставит учреждения образования в равные условия. Обеспечит прозрачность в процессе планирования расходов. Таким образом, школы будут заинтересованы в учениках.

Повышается и качество обучения. Руководителям учреждений предоставляется право самостоятельно формировать штатное расписание, сэкономленные средства направлять на повышение зарплат, улучшение материальной базы образовательного процесса. Новый метод финансирования был опробован в работе некоторых школ страны и подтвердил свою эффективность. Что касается дошкольных учреждений, то такая система еще проходит испытания.





ПЛАТЕЖИ БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ

В Беларуси в опытную эксплуатацию запущена система мгновенных платежей. Теперь клиенты отечественных банков могут платить за товары, работы, услуги, а также исполнять обязанности перед бюджетом в режиме реального времени круглосуточно семь дней в неделю без выходных и праздников. Внедрение такой технологии позволит осуществлять платежи более быстрым, надежным и относительно недорогим способом. В тестовом режиме система будет работать пол-года, и с первого июля начнётся её промышленная эксплуатация.





ПРОЩАЙ САМАЯ БОЛЬШАЯ

Европейский Центральный банк приступает к постепенному выводу из обращения самой крупной купюры. 17 стран еврозоны попрощаются с пятисотками уже в январе, а к концу апреля это произойдет в Германии и Австрии. Именно в этих странах находится наибольшее количество таких банкнот. Кстати, несмотря на то, что почти треть европейской наличности номинирована в купюрах достоинством 500 евро, более половины европейцев, согласно опросу, никогда даже не держали их в руках.