|
Как в Беларуси предлагают изменить платежи за участие в дорожном движении
Новости Беларуси. Сегодня на общественное обсуждение вынесен долгожданный проект указа, которым предусмотрены изменения в условия и порядок оплаты, так называемого, дорожного налога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ предполагает, что государственная пошлина для физических лиц будет упразднена. Вместо нее введут плату за участие транспортных средств в дорожном движении. Ставки будут установлены в базовых величинах, их размер будет зависеть от вида и массы транспорта. Оплачивать надо будет каждый месяц. Максимум можно оплатить сразу за два года. Для добросовестных автовладельцев предусмотрены понижающие коэффициенты. Если проект указа будет одобрен, новая система оплаты начнёт работать с первого апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сегодня на общественное обсуждение вынесен долгожданный проект указа, которым предусмотрены изменения в условия и порядок оплаты, так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)