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В Островецком районе заблудились двое французов: из Литвы перешли на территорию Беларуси

02.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе. Сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса.
 
Вскоре в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции. 
 
– Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они не поняли, как оказались на территории другого государства, – сообщили в Госпогранкомитете. 
 
По данному факту были проинформированы литовские коллеги. После разбирательства иностранные граждане были привлечены к административной ответственности КоАП Республики Беларусь. В установленном порядке их передали литовской стороне.
 
 
 
 
Служба информации «ГП»
 
 
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Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе. Сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые...
 
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