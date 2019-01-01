В Островецком районе заблудились двое французов: из Литвы перешли на территорию Беларуси

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря в Островецком районе. Сморгонские пограничники с помощью системы видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных, которые двигались вдоль сигнализационного комплекса.

Вскоре в непосредственной близости от белорусско-литовской границы были задержаны 24-летние граждане Франции.

– Сами молодые люди пояснили, что приехали на праздники в Литву. Отправившись в темное время суток осматривать окрестности, они не поняли, как оказались на территории другого государства, – сообщили в Госпогранкомитете.

По данному факту были проинформированы литовские коллеги. После разбирательства иностранные граждане были привлечены к административной ответственности КоАП Республики Беларусь. В установленном порядке их передали литовской стороне.