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Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24. В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами

02.01.2019 20:51 — Разное | Партизан  
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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 24 человек.


Об этом в среду, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как уточнил представитель ведомства, трое из погибших — дети. Под завалами в настоящее время остаются 17 человек, добавил он.

Ранее в среду сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин заявил, что установить местонахождение людей, оставшихся под завалами, невозможно.

«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — заявил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин, передает ТАСС.

Представитель МЧС отметил, что существует угроза обрушения верхних этажей, поэтому работы ведутся в левой части завалов.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Согласно основной версии, причиной стал взрыв бытового газа. В тот же день Магнитогорск посетил президент России Владимир Путин. Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Версию теракта в Следственном комитете России и ФСБ отвергли.

 
 
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Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 24 человек.
 
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