Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24. В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами





ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Об этом в среду, 2 января, сообщаетсо ссылкой на пресс-службу МЧС России.





Как уточнил представитель ведомства, трое из погибших — дети. Под завалами в настоящее время остаются 17 человек, добавил он.