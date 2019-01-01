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Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24. В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 24 человек.
Об этом в среду, 2 января, сообщает
Как уточнил представитель ведомства, трое из погибших — дети. Под завалами в настоящее время остаются 17 человек, добавил он.
Ранее в среду сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин заявил, что установить местонахождение людей, оставшихся под завалами, невозможно.
«Сложно нам сказать, где находятся оставшиеся тела. Мы не экстрасенсы, не можем предугадывать», — заявил журналистам сотрудник пресс-центра управления МЧС по Челябинской области Михаил Юрин, передает ТАСС.
Представитель МЧС отметил, что существует угроза обрушения верхних этажей, поэтому работы ведутся в левой части завалов.
Версию теракта в Следственном комитете России и ФСБ отвергли.
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Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 24. В МЧС признали невозможность найти оставшихся под завалами
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до 24 человек.
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