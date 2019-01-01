Начался суд над участниками вечеринки, где от психотропа погибла 19-летняя студентка

В среду, 2 января, в суде Первомайского района Минска начался процесс над участниками вечеринки. Обвинение по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ) предъявлено семи фигурантам.





За 20 минут до начала заседания в фойе суда нет свободного места: поддержать обвиняемых пришли родители, друзья. На сегодня двое из семи фигурантов -несовершеннолетние, за решеткой один молодой человек, остальные не под стражей.





На процессе также присутствует социальный педагог. Обвиняемым от 17 до 20 лет, кто-то учится в МГУ, кто-то в Академии музыки, другие посещают курсы по академическому рисунку и частные учебные курсы по 3D. Один из родителей обвиняемого попросил закрыть судебный процесс.





— Поскольку затрагивается личная жизнь, не хотелось бы ее афишировать, — заявил адвокат.





Это ходатайство поддержал прокурор, но судья Александр Сергей его отклонил и сказал, что дело будет рассматриваться в открытом режиме.





Прокурор зачитал, в чем именно обвиняют молодых людей. По версии следствия, они «имели умысел, действовали по предварительному сговору и с распределением ролей купили психотропное вещество массой не менее 2 граммов». Деньги, 136 рублей, Софья З. собрала со всей компании, их передали продавцу. Получив адрес закладки, обвиняемые в тайнике в лесном массиве нашли психотропное вещество и затем перевезли сверток на общественном транспорте. Уже дома с помощью весов расфасовали содержимое на 16 капсул, по две на каждого.





Четверо обвиняемых признали вину полностью, один не согласен с тем, что огласил прокурор, еще двое вину признают частично.





— Не согласен с массой (психотропного вещества. — Прим. TUT.BY) и тем, что действовал по предварительному сговору, — говорит несовершеннолетний Федор К.





Во время процесса мама Антона Б., единственного, кто находится за решеткой, стала в тетради рисовать сына, но конвой запретил это делать.





— Ну почему? Это же обычные каляки-маляки, я рисую для себя, несколько месяцев не видела сына, — женщина пыталась получить в перерыве хоть какое-то объяснение.





Суд пообещал разобраться с этим вопросом. Завтра начнется допрос обвиняемых.









Напомним, вечеринка, на которую 4 августа 2018 года собрались восемь молодых людей, закончилась трагедией.





«Некоторые из компании употребили приобретенный ранее психотроп, в том числе и хозяйка вечеринки. Родителей девушки в это время дома не было. Вещество было расфасовано с помощью электронных весов в пустые капсулы от медицинских препаратов. Каждому предназначалось по две капсулы с наркотиком внутри. По одной капсуле присутствующие употребили сразу, а остальные капсулы остались «на следующий раз», — сообщал в августе Следственный комитет.





Санкция ч.1 ст. 328 УК предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.