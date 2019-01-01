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В Чериковском районе построят крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию

02.01.2019 20:11 — Разное | Партизан  
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В проект инвестируют более 170 миллионов долларов.


На фото: установка символической первой монтажной системы под фотоэлектрический модуль

На отселенных после Чернобыльской катастрофы землях в Чериковском районе Могиливской области началось строительство крупнейшей в стране и СНГ фотоэлектростанции (ФЭС), пишет reform.by

Станция на площади 220 га будет вырабатывать 109 МВт энергии. Работы на площадке начались в конце октября. В конце декабря были проведены подготовительные и земляные работы на площади 100 га, установлены конструкции для более чем 800 монтажных систем под фотоэлектрические модули. Общестроительные и монтажные работы выполняет «Белзарубежстрой», говорится на сайте компании.

Проект финансируется компанией «Камелиасайд Лимитед» (Ирландия) — дочерним предприятием компаний Altostarta и United Green. United Green Group специализируется на венчурных инвестициях в возобновляемую энергетику и выступает главным инвестором проекта.


Общая сумма инвестиций составит 170 миллионов долларов. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств и кредитных ресурсов международных финансовых институтов.

Техническим координатором проекта выступает немецкая компания Ecap GmbH. Она же будет заниматься обслуживанием Чериковской ФЭС после завершения строительства.

За поставку оборудования и инжиниринг отвечает китайская компания Power China Guizhou Engineering Co., Ltd.

 
 
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