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Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут зарегистрироваться через интернет
Больше необязательно посещать органы внутренних дел лично.
Фото: Skitterphoto, pixabay.com
Со 2 января 2019 года граждане иностранных государств и лица без гражданства, временно пребывающие в Беларуси, смогут пройти электронную регистрацию на портале электронных услуг portal.gov.by, сообщает
Для регистрации необходимо создать личный кабинет, используя адрес своей электронной почты, и заполнить заявление в категории «Гражданство и миграция».
Заполнить заявление может как сам иностранец, так и его представитель через собственный личный кабинет.
Услуга доступна для иностранцев, которые въехали в Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу страны. Иностранцы, прибывшие в Беларусь через границу с Россией, должны лично обращаться для регистрации в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел.
Личное обращение в органы внутренних дел по месту пребывания также требуется при продлении срока регистрации.
Нежелающие регистрироваться через интернет по-прежнему могут зарегистрироваться в органах внутренних дел лично.
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Больше необязательно посещать органы внутренних дел лично.
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