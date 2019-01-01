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Иностранцы, приезжающие в Беларусь, смогут зарегистрироваться через интернет

02.01.2019 20:02 — Разное | Партизан  
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Больше необязательно посещать органы внутренних дел лично.


Фото: Skitterphoto, pixabay.com

Со 2 января 2019 года граждане иностранных государств и лица без гражданства, временно пребывающие в Беларуси, смогут пройти электронную регистрацию на портале электронных услуг portal.gov.by, сообщает пресс-служба Департамента по гражданству и миграции МВД.

Для регистрации необходимо создать личный кабинет, используя адрес своей электронной почты, и заполнить заявление в категории «Гражданство и миграция».

Заполнить заявление может как сам иностранец, так и его представитель через собственный личный кабинет.

Услуга доступна для иностранцев, которые въехали в Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу страны. Иностранцы, прибывшие в Беларусь через границу с Россией, должны лично обращаться для регистрации в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел.


Личное обращение в органы внутренних дел по месту пребывания также требуется при продлении срока регистрации.

Нежелающие регистрироваться через интернет по-прежнему могут зарегистрироваться в органах внутренних дел лично.

 
 
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