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Александра Саснович обыграла Элину Свитолину в Брисбене
Белорусская теннисистка Александра Саснович начала год с громкой победы. На престижном турнире в Брисбене (Австралия) она обыграла первую сеяную Элину Свитолину из Украины – 6:4, 0:6, 6:3.
Отметим, что Саснович занимает 30-е место в списке сильнейших теннисисток планеты, Свитолина – 4-е.
Победа над Свитолиной позволила белоруске выйти в четвертьфинал турнира. В следующем матче А.Саснович сыграет с Донной Векич из Хорватии.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович начала год с громкой победы. На престижном турнире в Брисбене (Австралия) она обыграла первую сеяную Элину Свитолину...
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