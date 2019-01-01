Александра Саснович обыграла Элину Свитолину в Брисбене

Белорусская теннисистка Александра Саснович начала год с громкой победы. На престижном турнире в Брисбене (Австралия) она обыграла первую сеяную Элину Свитолину из Украины – 6:4, 0:6, 6:3.

Отметим, что Саснович занимает 30-е место в списке сильнейших теннисисток планеты, Свитолина – 4-е.

Победа над Свитолиной позволила белоруске выйти в четвертьфинал турнира. В следующем матче А.Саснович сыграет с Донной Векич из Хорватии.