Число погибших в результате обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 27

Тела 27 погибших извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области в среду вечером.

"27 тел погибших извлечены. Из них дети - трое, женщин - 14, мужчин - 10", - сговорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что 27-м погибшим, извлеченным из-под завалов, был мужчина.

Таким образом, остаётся неизвестной судьба 14 человек.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.