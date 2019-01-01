Главный раввин Украины выступил против закона о переименовании УПЦ

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх вступился за Украинскую православную церковь, назвав неконституционным закон о ее переименовании.

"Государство хочет решать за Церковь, как ей называться. (...) Мы не можем исключить 20-25% населения Украины и говорить, что если вы являетесь верующими этой Церкви, то вы - второсортные граждане. Эти люди также украинцы, они живут в Украине и верят в Бога", - заявил в интервью изданию "Главком" раввин Я.Блайх, который также является председателем Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

По его мнению, подобные решения государства впоследствии могут коснуться и любых других религиозных организаций на Украине.

"Принятое Верховной Радой решение означает, что никакая религия не может чувствовать себя защищенной от вмешательства государства в Украине. Сегодня это Московский патриархат, а завтра мусульманство, евреи и т.д. То есть, если ты ему, государству, не нравишься, оно может вмешаться. Потому что государство указывает, как верить в Бога", - пояснил свою позицию раввин.

По признанию Я.Блайха, он был абсолютно уверен в том, что президент Петр Порошенко не подпишет этот закон, поскольку он противоречит Конституции Украины и несет негативные последствия для большой части населения страны.

"Мне кажется, что Конституционный суд признает закон неконституционным. Потому что он явно против Конституции Украины, на 100%. Международные организации, даже те, которые поддерживают Украину, уже делали заявления о том, что это неправильно, и то, что произошло в парламенте, является провокацией", - отметил раввин.

Он также заявил, что будет просить президента и Верховную Раду Украины, чтобы они "подождали с выполнением этого закона", пока его изучает Конституционный суд.

Как сообщалось, 20 декабря парламент Украины 240 голосами принял поправки к закону "О свободе совести и религиозных организациях", а 22 декабря документ был подписан президентом Петром Порошенко.

Документ предусматривает, что религиозная организация, входящая в структуру религиозной организации с центром в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем ее территорию, обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны.

Украинская православная церковь в законе не упомянута, однако она считает, что именно против нее направлен этот документ, и собирается обжаловать его в Конституционном суде Украины.

По мнению патриарха Московского и все Руси Кирилла, попытки властей Украины изменить название УПЦ способны повлечь за собой репрессии и даже "кровавые конфликты".