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Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

02.01.2019 21:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия этого неофициального первенства состоится уже завтра на льду «Чижовка-Арены». В третий день января пройдут и первые матчи. Традиционно, участие в турнире принимает команда главы нашего государства. И первым соперником белорусской дружины станет сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Матчи обещают быть зрелищными. Ведь среди игроков – много бывших профессиональных хоккеистов. Алена Сырова знакомилась с командами.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Алена Сырова, СТВ:
Это уже добрая традиция для журналистов: в первые дни Нового года встречать гостей рождественского турнира. Уже завтра первые дуэты соперников скрестят клюшки на льду «Чижовка-Арены», а сегодня они попутчики, и здесь в Национальном аэропорту Минск как никогда высокая концентрация хоккеистов.

Узнать любителей самого мужского зимнего вида спорта, конечно, проще простого – баулы с амуницией выдают даже самых скромных из хоккеистов, которые с момента завершения профессиональной карьеры, от такого внимания прессы успели отвыкнуть.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

О нападающем сборной Швейцарии – Марко Келлере еще до дебютного выхода на лед Рождественского турнира, абсолютно точно можно сказать: формат. У себя на родине он активно выступает в дивизионе любительского Чемпионата Швейцарии. А в этом году вышел на интернациональный уровень и удостоился чести усилить дружину своей страны на 15 турнире любителей хоккея с шайбой.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Марко Келлер, нападающий сборной Швейцарии:
Я очень рад участвовать в турнире, не терпится посмотреть, как будут играть другие сборные, кто сможет показать хорошую игру. Я очень много слышал о Рождественском турнире от моих коллег по команде, которые приезжали сюда уже несколько раз, они рассказывали все только хорошее, что всегда с удовольствием участвуют.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Как, например, Ромер Маттионе. Экс-игрок национальной сборной и чемпион Швейцарии, так и не смог расстаться с хоккеем и сегодня он самый возрастной, вернее самый опытный из любителей в своей команде. На турнире в Минске уже в четвертый раз и в этом году надеется, побороться с лучшими. Но для этого нужно стать сильнейшими в своей группе - обыграть Словаков и Россиян.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Ромер Маттиони, нападающий сборной Швейцарии:
Обычно, белорусы лучшие. Вот в предыдущие годы, как-то доводилось играть против вашей сборной, и это было здорово. Но может быть в этом году мы встретимся с Беларусью в финале?

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

То, что эти слова не просто лесть в адрес принимающей стороны – красноречивее всего говорят факты. Белорусская дружина, в составе которой ежегодно на лед выходит и наш Президент, 11 раз становилась лучшей, лишь трижды уступив россиянам.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

В этом году за приз Президента будут бороться 12 команд. Дебютируют на турнире сборные Международной федерации хоккея и Балтики – они, к слову, приедут в Минск лишь завтра, а вот хоккеисты из ОАЭ, прилетели первыми. Кстати, в этой теплой стране в последние годы активно развивают зимний хоккей и в нынешнем году дружина планирует дать серьезный бой. Первым соперником станет сборная Балкан.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Юбилейный Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента проведут в новом формате

Все без исключения игроки не смотря на опыт пребывания в Минске, стараются как можно скорее опробовать лед. все же никто не хочет оплошать перед десятью тысячами зрителей на «Чижовка-Арене». Спортивный интерес к красивому, зрелищному хоккею и жажда побед с годами не гаснет.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

Лоран Мюллер, нападающий сборной Швейцарии:
Я завершил свою карьеру 10 лет назад, поэтому подобный турнир – хорошая возможность вновь почувствовать себя в деле. Спасибо вам и вашей стране за такую возможность. В Беларуси я впервые и об этом узнал от друзей. Ребята пригласили в команду, я подумал, почему бы и нет. Много хорошего слышал об арене, качестве льда, высокой организации, поэтому предвкушаю много положительных эмоций.

Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира

В частности на льду Рождественского турнира 2019 увидим титулованных звезд – от сборной Литвы – рекордсмен НХЛ Дайнюс Зубрус, от России Андрей Николишин и самый знаменитый хоккеист, уроженец Украины – Дмитрий Христич. В общем, красивый хоккей в ближайшую неделю нам точно обеспечен. 

А мы, белорусы, конечно, будем болеть за нашу дружину. Первая игра сборной Беларуси уже 3 января. На лед наша великолепная пятерка выйдет против сборной Международной федерации хоккея.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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