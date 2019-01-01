|
Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира
Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония открытия этого неофициального первенства состоится уже завтра на льду «Чижовка-Арены». В третий день января пройдут и первые матчи. Традиционно, участие в турнире принимает команда главы нашего государства. И первым соперником белорусской дружины станет сборная Международной федерации хоккея – новичок среди участников. Матчи обещают быть зрелищными. Ведь среди игроков – много бывших профессиональных хоккеистов. Алена Сырова знакомилась с командами.
Алена Сырова, СТВ:
Узнать любителей самого мужского зимнего вида спорта, конечно, проще простого – баулы с амуницией выдают даже самых скромных из хоккеистов, которые с момента завершения профессиональной карьеры, от такого внимания прессы успели отвыкнуть.
О нападающем сборной Швейцарии – Марко Келлере еще до дебютного выхода на лед Рождественского турнира, абсолютно точно можно сказать: формат. У себя на родине он активно выступает в дивизионе любительского Чемпионата Швейцарии. А в этом году вышел на интернациональный уровень и удостоился чести усилить дружину своей страны на 15 турнире любителей хоккея с шайбой.
Марко Келлер, нападающий сборной Швейцарии:
Ромер Маттиони, нападающий сборной Швейцарии:
То, что эти слова не просто лесть в адрес принимающей стороны – красноречивее всего говорят факты. Белорусская дружина, в составе которой ежегодно на лед выходит и наш Президент, 11 раз становилась лучшей, лишь трижды уступив россиянам.
В этом году за приз Президента будут бороться 12 команд. Дебютируют на турнире сборные Международной федерации хоккея и Балтики – они, к слову, приедут в Минск лишь завтра, а вот хоккеисты из ОАЭ, прилетели первыми. Кстати, в этой теплой стране в последние годы активно развивают зимний хоккей и в нынешнем году дружина планирует дать серьезный бой. Первым соперником станет сборная Балкан.
Все без исключения игроки не смотря на опыт пребывания в Минске, стараются как можно скорее опробовать лед. все же никто не хочет оплошать перед десятью тысячами зрителей на «Чижовка-Арене». Спортивный интерес к красивому, зрелищному хоккею и жажда побед с годами не гаснет.
Лоран Мюллер, нападающий сборной Швейцарии:
В частности на льду Рождественского турнира 2019 увидим титулованных звезд – от сборной Литвы – рекордсмен НХЛ Дайнюс Зубрус, от России Андрей Николишин и самый знаменитый хоккеист, уроженец Украины – Дмитрий Христич. В общем, красивый хоккей в ближайшую неделю нам точно обеспечен.
А мы, белорусы, конечно, будем болеть за нашу дружину. Первая игра сборной Беларуси уже 3 января. На лед наша великолепная пятерка выйдет против сборной Международной федерации хоккея.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вновь почувствовать себя в деле: как в Минске встречают команды-участницы XV Рождественского турнира
Новости Беларуси. Минск встречает команды-участницы XV Рождественского турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)