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Трамп рассчитывает на новую встречу с Ким Чен Ыном - СМИ

02.01.2019 21:42 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что он получил "прекрасное письмо" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Также президент сообщил журналистам, что у него с Ким Чен Ыном может состояться вторая встреча.

"Мы установили очень хорошие отношения" - сказал Д.Трамп.

Д.Трамп отметил, что если бы не состоялся первый саммит с Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне, то в Азии произошла бы "большущая война". По словам американского президента, они с Ким Чен Ыном "действительно хотят сделать что-то", чтобы ослабить напряженность между странами.

Такие заявления Д.Трамп сделал на заседании своего кабинета министров по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Ранее Д.Трамп писал в Twitter, что он с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном.

 
 
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Президент США Дональд Трамп рассказал, что он получил "прекрасное письмо" от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает в среду агентство Bloomberg. Также президент сообщил...
 
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