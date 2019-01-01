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Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

02.01.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой подарок к Новому году получили белорусские медики. В несколько больниц страны поступили новые реанимобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное их достоинство – начинка. Благодаря современному медицинскому оборудованию врачи-реаниматологи смогут с минимальным риском доставить тяжёлого пациента в стационар. Юрий Прокопенко заглянул внутрь машины, в которой спасают жизни.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Юрий Прокопенко, СТВ:
Вот они совершенно новые реанимобили. Можно сказать, настоящие операционные на колёсах. Один предназначен для оказания помощи взрослым пациентам, второй для детей. Внешне никакой разницы. Все отличия внутри, в оборудовании.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями
Эти две машины пополнили автопарк Могилевской областной больницы. До выхода в первый рейс врачи-реанимотологи разбираются со сложным оборудованием. Марина Пусовская говорит – в такой машине в экстренных случаях и небольшую операцию можно провести.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Марина Пусовская, врач-реанимотолог Могилевской областной больницы:
Это монитор предназначен для мониторинга за пациентом и дефибрилляции. Мы накладываем на пациента электроды, накладываем сатурацию. Можем измерить давление и при легочной реанимации проводить дефибрилляцию. Это аппарат искусственной вентиляции лёгких. Он более нового поколения, более простой и практичный.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

В реанимобиле для маленьких пациентов тоже все высокотехнологично. Основной аппарат – инкубатор для новорожденных. Такая машина доставит недоношенных детей в тяжелом состоянии в стационар, где за спасение ребенка возьмутся уже узкопрофильные специалисты. До нынешнего времени в больничном автопарке числились пять реанимобилей. Но оборудование устаревает, а машины изнашиваются. Ведь работать приходится по всей области и даже за пределами страны.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Сергей Новиков, заместитель главного врача по медицинской части Могилёвской областной больницы:
Ездили вплоть до Урала, ездили на Украину и даже летали в Рим на самолете. Реанимобиль подъезжал в аэропорт, и бригада летала, забирала пострадавшего нашего белоруса. Вот видите рядом есть машины, которые у нас уже по хозяйственной части используются – автомашины УАЗ для медпомощи это, конечно, небо и земля. Это как сравнить велосипед и самолет.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Машины уже прошли регистрацию и гостехосмотр. Остается провести наладку медицинского оборудования и за работу. Ждет этого момента Олег КОмпач. За пять лет за рулем реанимобиля он чего только не насмотрелся. Перевозил тяжёлых пострадавших в ДТП, жертв пожаров... Когда на кону жизнь человека каждая секунда на счету. Приходилось и под 160 разгонятся. И новая машина, уверен, не подведет.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Олег Компач, водитель реанимобиля:
Новая есть новая. Она меньше будет ломаться, и на гарантии обслуживание будет. А старые они уже свой срок выходили.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями

Стоимость двух таких спецмашин почти 800 тысяч рублей. Например, только в 2018 году только Могилевская областная больница получила два десятка новых медаппаратов на сумму в полтора миллиона рублей. Взять хотя бы это уникальное оборудование для биохимического исследования крови. За час проводит более тысячи анализов, помогает гораздо быстрее ставить диагноз, а значит спасает жизни. Инвестиции в здоровье людей окупаются всегда.

Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями
 
 
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Новости Беларуси. Большой подарок к Новому году получили белорусские медики. В несколько больниц страны поступили новые реанимобили, сообщили в программе Новости...
 
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