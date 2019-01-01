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Операционные на колёсах. Автопарк белорусских больниц пополнился новыми реанимобилями
Новости Беларуси. Большой подарок к Новому году получили белорусские медики. В несколько больниц страны поступили новые реанимобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное их достоинство – начинка. Благодаря современному медицинскому оборудованию врачи-реаниматологи смогут с минимальным риском доставить тяжёлого пациента в стационар. Юрий Прокопенко заглянул внутрь машины, в которой спасают жизни.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Марина Пусовская, врач-реанимотолог Могилевской областной больницы:
В реанимобиле для маленьких пациентов тоже все высокотехнологично. Основной аппарат – инкубатор для новорожденных. Такая машина доставит недоношенных детей в тяжелом состоянии в стационар, где за спасение ребенка возьмутся уже узкопрофильные специалисты. До нынешнего времени в больничном автопарке числились пять реанимобилей. Но оборудование устаревает, а машины изнашиваются. Ведь работать приходится по всей области и даже за пределами страны.
Сергей Новиков, заместитель главного врача по медицинской части Могилёвской областной больницы:
Машины уже прошли регистрацию и гостехосмотр. Остается провести наладку медицинского оборудования и за работу. Ждет этого момента Олег КОмпач. За пять лет за рулем реанимобиля он чего только не насмотрелся. Перевозил тяжёлых пострадавших в ДТП, жертв пожаров... Когда на кону жизнь человека каждая секунда на счету. Приходилось и под 160 разгонятся. И новая машина, уверен, не подведет.
Олег Компач, водитель реанимобиля:
Стоимость двух таких спецмашин почти 800 тысяч рублей. Например, только в 2018 году только Могилевская областная больница получила два десятка новых медаппаратов на сумму в полтора миллиона рублей. Взять хотя бы это уникальное оборудование для биохимического исследования крови. За час проводит более тысячи анализов, помогает гораздо быстрее ставить диагноз, а значит спасает жизни. Инвестиции в здоровье людей окупаются всегда.
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Новости Беларуси. Большой подарок к Новому году получили белорусские медики. В несколько больниц страны поступили новые реанимобили, сообщили в программе Новости...
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