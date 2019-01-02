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В Гомеле прокурор запросил серьезный срок для обвиняемого по «делу обманутых дольщиков»

02.01.2019 23:19 — Разное | Tut.by  
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В Гомеле подходят к концу разбирательства по делу обманутых дольщиков. Второго января в суде Центрального района прошли прения, прокурор запросил сроки для руководителя фирмы-застройщика «ЦентрЛизинг» Константина Царькова.


В качестве наказания прокурор просит назначить обвиняемому шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Эта история началась в 2011 году. Частная компания «ЦентрЛизинг» проанонсировала строительство двух девятиэтажек в самом центре Гомеля. Людей предложение заинтересовало. Подкупала цена новостроек — она была ниже городской в среднем на 200 долларов, плюс удачное месторасположение в самом центре города.

Дольщики продавали машины, гаражи, залезали в долги и приобрели жилищные облигации, выпущенные застройщиком, чтобы потом обменять их на заветные квартиры. Каждая из облигаций по цене была эквивалентна квадратному метру в планируемой новостройке.

Говорят, на тот момент у них не было никаких сомнений, что квартиры они построят без особых проблем. Ведь один из домов к тому времени был уже возведен, а застройщик уверял, что оба дома — цельный проект, следовательно, волноваться не стоит.

Однако строительство второго дома все откладывалось. Дольщики попробовали сдать облигации, но оказалось, что деньги за них вернуть будет непросто. Директор сначала обещал раздать долги, а потом перестал выходить на связь. Люди принялись писать жалобы во все инстанции. Предпринимателя задержали.

39-летнего Константина Царькова обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, также совершенном в особо крупном размере.

По мнению гособвинения, руководитель «ЦентрЛизинга» присваивал деньги дольщиков, перечисленные на расчетные счета, — в общей сложности более 1,7 миллиона рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле подходят к концу разбирательства по делу обманутых дольщиков. Второго января в суде Центрального района состоялись прения, прокурор озвучил...
 
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