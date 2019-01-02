Зеленский как кандидат отчаяния

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Я не вкладываю в слово «шоумен» какое-либо негативное значение. И в слово «клоун» его не вкладываю. Клоун может быть героем, как было с имевшими солидную военную биографию, а герой может после вхождения своего в политику вести себя так, как если бы находился на арене (вспомним). Впрочем, и арена цирка не исключает личного мужества: вспомним, что именно на арене римские императоры расправлялись с первыми христианскими мучениками, травя их львами или заставляя участвовать в гладиаторских боях.Но выдвижениесвидетельствует о том, что любимая мной Украина действительно больна. Политический класс перестал вызывать доверие массового избирателя, о чем свидетельствуют опросы, сулящие лидеру шоу «Девяносто пятый квартал» победу во втором туре даже надНо вместе с тем украинский избиратель все еще не отучился вдумываться в программы кандидатов, видеть именно в текстах залог конкретных действий. Политика продолжает оставаться персонифицированной, и нужно признать, что и нынешние хозяева Банковой серьезно на это поработали. Грабли, впервые выложенные на пути к избирательным участкам во время второй президентской кампании(1999 год), когда избирателей пугалии коммунистическим реваншем, остались на том же месте и в 2004 году, и в году 2010. Казалось, избраниев 2015 году, волею обстоятельств, положило некоторый предел этому разрыванию Украины между «мессиями» всех мастей, ибо Порошенко образца 2015 года был кем-угодно, кроме мессии. Но вот наступил год 2019 – и, ребята, у вас есть возможность прогуляться по тем же граблям.По данным агентства «Рейтинг» от 26 декабря, сейчас среди возможных кандидатов лидирует глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать голоса более 20% избирателей. Вторую строчку занял Зеленский (на фото) с результатом 13,4%, действующий президент Украины Петр Порошенко занимает третье место с результатом 11,1%.Рейтинг Владимира Зеленского есть признак искреннего отчаяния украинской молодежи, которую достали бесконечные взаимные обвинения политиков в коррупции, в желании продать страну какому-то чужому дядьке. Вот и появляется лицо из телевизора, не берущее взяток (кто дает взятки шоумену?), не дающее взяток (а что – Зеленский кому-то что-то давал?). Лицо, за которым нет никаких иных программ, кроме «За все хорошее, против всего плохого» — и кто будет против этой программы?При этом социологи искренне прочили возможность участия в кампании двух возможных претендентов, соответствующих этой схеме. Для более высоколобых в гонке мог принять участие. Впрочем, мы еще не знаем, не появится ли и его имя в избирательных бюллетенях. Так что сумма голосов, отданных за этих двух кандидатов, будет в принципе равна тому числу украинских избирателей, которое разуверилось в национальной политической элите.Проблема в том, что Зеленский-политик вылеплен теми же руками, что и все остальные украинские политики. Я сейчас имею в виду вовсе не политтехнологов и даже не олигарха Игоря Коломойского. Политиков лепит народ, и рейтинг Зеленского в этом смысле есть прямое отражение отсутствия каких-либо внятных установок, доминирующих в электорате.Получается чисто протестное голосование, в ходе которого неизбежно побеждает тот, у кого меньше антирейтинг. Условно говоря, может победить пингвин, если в его рекламную кампанию вложить деньги.Не будем прогнозировать, что случится с Украиной после того, как её возглавит Владимир Зеленский (если возглавит). Клоуны не бывают идиотами, так что, в любом случае, пугать украинцев нечем. Меня гораздо больше интересует, что случится с украинским электоратом после того, как закончится первый президентский срок Зеленского (если он вообще будет иметь место). «Президент надежды», каким был Петр Порошенко, вполне может смениться «Президентом отчаяния», каким будет Владимир Зеленский. Но после него что будет? Пустота? Полная и всеобщая апатия? Третий майдан? Боюсь, что та команда, которая сегодня надеется использовать Зеленского в качестве тарана, с трудом представляет себе, как именно и что именно ей придется делать. А выход из этого будет, скорее всего, один: Зеленскому придется делать ставку либо на олигархов («нашел, чем пугать!» — скажут мне украинские друзья), либо на старую коррумпированную номенклатуру.И это значит, что грабли на политической сцене Украины сменятся вилами.