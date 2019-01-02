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Почти 10 тысяч белорусов получили гололедные и холодовые травмы
За 36 дней более 9,5 тысяч белорусов обратились в учреждения здравоохранения с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.
"В Беларуси более чем за месяц в учреждения здравоохранения обратилось свыше 9,5 тыс. человек с гололедными и холодовыми травмами", - отметили в Минздраве.
С 26 ноября 2018-го по 1 января текущего года обратились за помощью в связи с холодовыми и гололедными травмами 9 567 человека. Из них госпитализировано 928 человек, остальные получили помощь амбулаторно.
"За этот период гололедную травму получили 9 403 человека, холодовую – 164", - уточнили в ведомстве.
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За 36 дней более 9,5 тысяч белорусов обратились в учреждения здравоохранения с гололедными и холодовыми травмами, сообщили в пресс-службе министерства...
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