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В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки

02.01.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости России. Вот уже несколько дней внимание общественности приковано к российскому Магнитогорску, где 31 декабря взрыв привел к обрушению жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.


Число жертв трагедии возросло до 21 человека. В больницах находятся около 10 пострадавших. Поисково-спасательные работы не прерываются ни на минуту, и продлятся ещё минимум сутки. Сегодняшний день в Челябинской области объявлен траурным.

Число жертв обрушения подъезда в Магнитогорске выросло до 21


К этому стихийному мемориалу сегодня весь день несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Среди жертв трагедии – двое детей. Днем из-под обломков было извлечено тело – трехлетней девочки.

В память о погибших сегодня на месте трагедии прошла траурная литургия.

С утра список погибших увеличился вдвое. Теперь в нем более 20-ти фамилий. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной. На разбор завалов потребуется еще как минимум сутки. Спасатели разбирают груды бетона и металла с риском для собственных жизней. Конструкции крайне неустойчивы. Несколько раз работы приходилось приостанавливать из-за угрозы повторного обрушения.

Михаил Юрин, представитель регионального ГУ МЧС России:
Нависающие конструкции сохраняются. Они также угрожают жизням сотрудников МЧС России, которые работают на месте. И, соответственно, будут приниматься решения, как их демонтировать в дальнейшем.

Шансов обнаружить кого-то выжившим – практически нет. Однако надежда не теряется. Ведь одно чудо здесь уже произошло: накануне спасатели обнаружили и извлекли из-под обломков 10-месячного ребенка. На холоде и без еды малыш провел около 35 часов. С обморожениями, переломами и ссадинами, но живой. С места ЧП его экстренно доставили в московскую больницу. Мальчику необходима операция, однако его состояние пока слишком нестабильно для хирургического вмешательства.

В больницах Магнитогорска остаются 5 пострадавших. Их самочувствие уже не вызывает опасений у медиков. Среди тех, кто получил травмы, оказался подросток.

После обследования полуразрушенного здания, жильцов нескольких подъездов решили эвакуировать. Некоторым из тех, кто остался без крыши над головой, предоставлено временное укрытие. Остальные нашли приют у родственников. Власти обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, как материальную, так и психологическую. При местной школе организован медицинский пост, где дежурят бригады скорой, а также психологи. Не остались равнодушными к чужому горю и простые граждане: они перечисляют деньги на благотворительный счет.

Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.

На месте трагедии работает усиленная следственная группа более чем из сотни человек. Сегодня в Челябинской области приспущены государственные флаги, а вместо праздничных мероприятий город погрузилися в тягостную тишину. Первые прощания с погибшими запланированы на 4 января.

 
 
 
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Новости России. Вот уже несколько дней внимание общественности приковано к российскому Магнитогорску, где 31 декабря взрыв привел к обрушению жилого дома, сообщили...
 
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