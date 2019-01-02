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В Магнитогорске поисково-спасательные работы продлятся ещё как минимум сутки
Новости России. Вот уже несколько дней внимание общественности приковано к российскому Магнитогорску, где 31 декабря взрыв привел к обрушению жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о погибших сегодня на месте трагедии прошла траурная литургия.
С утра список погибших увеличился вдвое. Теперь в нем более 20-ти фамилий. Судьба еще нескольких десятков человек остается неизвестной. На разбор завалов потребуется еще как минимум сутки. Спасатели разбирают груды бетона и металла с риском для собственных жизней. Конструкции крайне неустойчивы. Несколько раз работы приходилось приостанавливать из-за угрозы повторного обрушения.
Михаил Юрин, представитель регионального ГУ МЧС России:
Шансов обнаружить кого-то выжившим – практически нет. Однако надежда не теряется. Ведь одно чудо здесь уже произошло: накануне спасатели обнаружили и извлекли из-под обломков 10-месячного ребенка. На холоде и без еды малыш провел около 35 часов. С обморожениями, переломами и ссадинами, но живой. С места ЧП его экстренно доставили в московскую больницу. Мальчику необходима операция, однако его состояние пока слишком нестабильно для хирургического вмешательства.
В больницах Магнитогорска остаются 5 пострадавших. Их самочувствие уже не вызывает опасений у медиков. Среди тех, кто получил травмы, оказался подросток.
После обследования полуразрушенного здания, жильцов нескольких подъездов решили эвакуировать. Некоторым из тех, кто остался без крыши над головой, предоставлено временное укрытие. Остальные нашли приют у родственников. Власти обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, как материальную, так и психологическую. При местной школе организован медицинский пост, где дежурят бригады скорой, а также психологи. Не остались равнодушными к чужому горю и простые граждане: они перечисляют деньги на благотворительный счет.
Произошедшее в Магнитогорске не связывают с терактом, следов взрывчатки на месте ЧП не найдено. Наиболее вероятной версией считается взрыв бытового газа.
На месте трагедии работает усиленная следственная группа более чем из сотни человек. Сегодня в Челябинской области приспущены государственные флаги, а вместо праздничных мероприятий город погрузилися в тягостную тишину. Первые прощания с погибшими запланированы на 4 января.
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Новости России. Вот уже несколько дней внимание общественности приковано к российскому Магнитогорску, где 31 декабря взрыв привел к обрушению жилого дома, сообщили...
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