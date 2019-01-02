На заправках «Белоруснефти» подешевело автомобильное топливо

С 3 января на заправках «Белоруснефти» изменились розничные цены на автомобильное топливо. Такая информация появилась на сайте сети, также этo AUTO.TUT.BY подтвердили на нескольких АЗС.



Фото: «Белнефтехим»

Розничные цены на дизельное топливо на АЗС «Белоруснефти» снизились на 1 копейку за литр, а бензины подешевели на 2 копейки. Таким образом с 3 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро здесь составляет 1 рубль 41 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 52 копейки, ДТ — 1 рубль 53 копейки.

На автозаправках других сетей пока никаких изменений не произошло.

Накануне в концерне «Белнефтехим» сообщили, что вопрос снижения цены на топливо сейчас рассматривается. «Мы надеемся, что это скоро произойдет, — эта тема уже рассматривается, — сказала пресс-секретарь концерна Марина Костюченко. — Председатель концерна Андрей Рыбаков во время посещения 30 декабря предприятия „Нафтан“ говорил об этом, но отмечал, что вопрос будет обсуждаться 2−3 января».

Председатель концерна Андрей Рыбаков ранее заявлял , что изменяться цены будут планово и планомерно. «Хочу сказать, что нами внесены предложения на январь по изменению и — что отрадно — по снижению цены на внутреннем рынке. Это будет рассмотрено, исходя из фактической стоимости барреля в первых числах января — второго-третьего числа, но уже можно сказать, что в диапазоне 52−55 долларов за баррель рассматривается изменение, снижение цены. Порядка одной копейки на дизель и двух копеек на автобензины».

Последний раз цены на топливо изменялись 16 декабря, тогда подорожали все виды топлива, кроме 92-го.