3 января. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Пётр Полукорм. В этот день полагалось "торкать" зерно - проверять дно сусеков: не гниёт ли, не появились ли мыши.

РОДИЛИСЬ:

106 до н.э. Марк Туллий ЦИЦЕРОН, римский оратор, философ. Утверждал, что никогда не бывал занят так, как в часы собственного досуга.

1892 Джон Рональд Руэл ТОЛКИЕН, писатель, родоначальник жанра фэнтези, автор трилогии "Властелин колец". Родился в ЮАР в семье переселенцев из Англии.

1906 Алексей Григорьевич СТАХАНОВ, зачинатель массового движения новаторов производства. В 1935 году в ночь с 30 на 31 августа установил рекорд, добыв за смену (а это 5 часов 45 минут) 102 тонны угля, что составило 14 норм.

1939 Бобби (Роберт Марвин) ХАЛЛ, знаменитый канадский хоккеист.

1946 Тадеуш Игнатьевич КОНДРУСЕВИЧ, католический архиепископ-митрополит Минско-Могилёвский (с 21.09.07 г.). Владеет шестью языками, включая белорусский.

1948 Владимир Александрович СТЕКЛОВ, российский актёр. У него три дочери (младшая родилась в 2018 году).

1949 Владимир Павлович АНДРЕЙЧЕНКО, белорусский госдеятель.

1956 Мел (Колумсиль Джерард) ГИБСОН, американский актёр, режиссёр и продюсер. Был шестым из одиннадцати детей в семье, у него самого 8 детей. У Гибсона редкая, но безвредная аномалия организма: сросшиеся от рождения почки.

1958 Александр Юрьевич ПОЛОВЦЕВ, российский актёр.

1961 Владимир Олегович ПОТАНИН, российский олигарх. Женат, трое детей. Состояние Потанина в 2018 году оценивалось в $15,9 млрд (6 место в России).

1969 Михаэль ШУМАХЕР, немецкий автогонщик "Формулы 1", «Красный барон», семикратный чемпион мира. Первую лицензию гонщика получил в 12 лет. С 1995 года женат на Коринне БЕТЧ, у них дочь и сын. 29 декабря 2013 года, катясь на лыжах, споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. До сентября 2014 года находился в коме, сейчас проходит очень сложную реабилитацию на дому. Семья уже потратила на его лечение около $20 млн.

СОБЫТИЯ:

1431 Бургундский герцог продал за 10.000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну Д'АРК.

1624 Уильям ТАКЕР стал первым чернокожим ребёнком, родившимся в Америке.

1803 В Вермонте умер некий Джон БАРНС. Его жена установила на могиле супруга памятник с надписью: "Памяти моего мужа, скончавшегося 3 января 1803 года. Его цветущая вдова 23 лет обладает всеми качествами хорошей жены и зарабатывает достаточно для комфортной жизни".

1871 Американец Гентри БРЕДЛИ запатентовал маргарин.

1882 Приплывший в Нью-Йорк ирландский писатель и поэт Оскар УАЙЛЬД в ответ на просьбу заполнить таможенную декларацию заявил, что ему нечего предъявить, кроме своего гения.

1888 В Вашингтоне Марвин СТОУН запатентовал соломинку для коктейлей. Первые соломинки изготавливались из бумаги. Стоун взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона…

1957 Компания "Гамильтон" произвела первые в мире электронные часы.

1959 Президент США Дуайт ЭЙЗЕНХАУЭР формально провозгласил давно купленную (за $7.2 млн) у России Аляску 49-м штатом Америки.

1989 Впервые в СССР (в газете "Известия") была напечатана коммерческая реклама.

2008 Умер Александр АБДУЛОВ, российский актёр.